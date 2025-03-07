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Вьетнам ускоряет торговые и инвестиционные отношения с Кыргызстаном
Премьер-министры двух стран определили торговлю и инвестиции основами экономического сотрудничества между Вьетнамом и Кыргызстаном.
Примечательно, что прямо во время переговоров Премьер-министр Фам Минь Тьинь поручил Министерству промышленности и торговли Вьетнама координировать работу с партнёрскими министерствами Кыргызстана, включая Министерство энергетики и Министерство экономики и торговли, для скорейшего установления торговых и энергетических связей, а также создания Межправительственного комитета между двумя странами. Помимо скорейшего создания Межправительственного комитета, Премьер-министр также поручил Министерству промышленности и торговли Вьетнама в кратчайшие сроки открыть Торговое представительство Вьетнама в Кыргызстане./.
«В первом квартале 2025 года Министерство промышленности и торговли завершит все процедуры, связанные с созданием Межправительственного комитета. Вьетнамская сторона предложит назначить министром промышленности и торговли Вьетнама председателя своей секции комитета, а кыргызская сторона, в свою очередь, также определит своего представителя на аналогичную должность. Ожидается, что в конце первого — начале второго квартала 2025 года в Кыргызстане откроется Торговое представительство Вьетнама», — сообщил министр Нгуен Хонг Зиен.
Выражая благодарность министру Нгуен Хонг Зиену за его слова, министр энергетики Кыргызстана Таалайбек Ибраев отметил, что Кыргызстан придает большое значение искреннему и доверительному сотрудничеству с Вьетнамом во всех сферах, особенно в области энергетики. В целях расширения энергетического сотрудничества между двумя странами кыргызская сторона подготовила проект меморандума о сотрудничестве с Министерством промышленности и торговли Вьетнама и надеется, что он будет подписан в ближайшее время.
Рассказывая о сильных сторонах Кыргызстана в области энергетики, министр энергетики Кыргызстана подчеркнул, что в настоящее время правительство страны проводит масштабные реформы, направленные на обеспечение устойчивого развития энергетического сектора и создание благоприятной инвестиционной среды для партнеров.
Кыргызстан также создает максимально благоприятные условия для инвесторов в сферах экспорта и импорта, инвестиционной политики, торговли электроэнергией и других механизмов.
«Правительство Кыргызстана предоставляет землю инвесторам для строительства энергетических проектов (гидроэнергетика, ветряная энергетика, возобновляемые источники энергии и т. д.). Также правительство Кыргызстана обязуется выкупать 100% электроэнергии, произведенной на объектах чистой энергетики», — заявил министр энергетики Кыргызстана и подчеркнул, что кыргызская сторона заинтересована в сотрудничестве с Вьетнамом в сфере энергетики, особенно в области возобновляемой и чистой энергии.
Министр энергетики Кыргызстана также сообщил, что в рамках визита Вьетнам и Кыргызстан подпишут два меморандума о взаимопонимании, направленных на развитие сотрудничества в сфере возобновляемой энергетики. Эти документы призваны раскрыть новые возможности для партнерства в энергетическом секторе.
Во время встречи министр экономики и торговли Кыргызстана Бакыт Сыдыков предложил ряд мер по активизации торгово-экономического сотрудничества между двумя странами. В частности, он подчеркнул необходимость взаимного открытия рынков для товаров и призвал вьетнамскую сторону создать благоприятные условия для кыргызских предприятий, заинтересованных в сотрудничестве и инвестициях.
Министр промышленности и торговли Вьетнама выразил полную поддержку инициативам кыргызской стороны, подчеркнув, что правительство Вьетнама и Министерство промышленности и торговли готовы предоставить максимально благоприятные условия для иностранных инвесторов, в том числе из Кыргызстана.
Что касается меморандума о сотрудничестве в энергетической сфере, который планируется подписать в ходе визита премьер-министра Кыргызстана во Вьетнам, министр поручил Департаменту электроэнергетики Министерства промышленности и торговли совместно с соответствующими органами проработать его содержание и подготовить документ к подписанию. Для продвижения сотрудничества в энергетической сфере министр Нгуен Хонг Зиен предложил создать техническую рабочую группу, которая будет регулярно обмениваться информацией и определять направления взаимодействия.
Помимо совместного развития гидроэнергетических и ветроэнергетических проектов, которые активно развиваются во Вьетнаме, министр отметил возможность расширения сотрудничества в сфере ядерной энергетики.
Касательно создания Межправительственного комитета, министр сообщил, что первая сессия запланирована на июнь 2025 года. В этот период Министерство промышленности и торговли Вьетнама организует поездку ведущих вьетнамских компаний в Кыргызстан для изучения рынка и налаживания деловых связей.
В сфере торговли министр Нгуен Хонг Зиен отметил, что Вьетнам является одной из наиболее динамично развивающихся экономик, в то время как Кыргызстан обладает значительными запасами полезных ископаемых. В связи с этим стороны ставят амбициозную цель — увеличить двусторонний товарооборот до 5–7 миллиардов долларов США, а в дальнейшем стремиться к двузначным показателям.
Согласно данным Таможенной службы Вьетнама, в период с 2017 по 2021 год объем двусторонней торговли в среднем составлял 1,36 миллиона долларов США в год. Однако в 2022 году торговый оборот между Вьетнамом и Кыргызстаном увеличился на 70,9%, а в 2023 году вырос еще на 66,7%, достигнув 7,5 миллиона долларов США.
В 2024 году объем двусторонней торговли достиг 21,5 миллиона долларов США, что на 172% больше, чем в 2023 году. Экспорт Вьетнама в Кыргызстан составил 10,8 миллиона долларов США, а импорт из Кыргызстана — 10,7 миллиона долларов США.
Основными товарами, экспортируемыми Вьетнамом в Кыргызстан, являются: компьютеры, электронные изделия и комплектующие, мобильные телефоны и аксессуары, машины и оборудование, инструменты и запчасти, овощи и фрукты, а также автомобильные запчасти. В свою очередь, Вьетнам импортирует из Кыргызстана в основном хлопок и другие товары.