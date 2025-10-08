Вьетнам ускоряет реализацию проектов по строительству линий электропередачи для обеспечения импорта электроэнергии из Лаоса

Линия электропередачи Тыонгзыонг – Доыыонг протяжённостью более 80 км состоит из двух цепей напряжением 220 кВ, соединяющих подстанции Тыонгзыонг и Доыыонг. В провинции Нгеан завершена передача всех 192 фундаментов опор и расчищены 44 из 58 участков коридора. На данный момент построены 182 из 192 опор и проложено почти 33 км проводов.



Линия электропередачи Доыыонг – Намкам протяжённостью 37 км также состоит из двух цепей. На сегодняшний день расчищены 105 из 106 фундаментов и 38 из 51 участка трассы. Уже завершено строительство 87 фундаментов, установлено 83 опоры и проложено более 13 км проводов; на ряде участков работы продолжаются.



Согласно данным Управления по реализации энергетических проектов Центрального Вьетнама (CPMB), проекты в целом реализуются в соответствии с графиком. Однако неблагоприятные погодные условия, особенно штормы, прошедшие с сентября по начало октября, привели к некоторым задержкам, главным образом в горных и затопляемых районах, где были повреждены подъездные дороги или строительные площадки оказались под водой. В некоторых населённых пунктах также остаются нерешёнными вопросы по передаче земли и расчистке коридора под линии.



Управление CPMB продолжает взаимодействовать с комитетами по компенсации за изымаемые земли и местными властями, проводя встречи с затронутыми проектом семьями, разъясняя политику реализации проекта и призывая к своевременной передаче земельных участков.



На совещании по итогам проверки, состоявшемся 6 октября, заместитель генерального директора EVNNPT Чыонг Хыу Тхань отметил значительный объём уже выполненных работ, однако подчеркнул, что общий прогресс всё ещё не соответствует установленным ожиданиям.



Реализация проектов направлена на передачу электроэнергии от ветряных электростанций Лаоса, гидроэнергетического кластера Наммо, а также малых и средних электростанций западной части провинции Нгеан в национальную энергосеть. Это позволит повысить надёжность энергоснабжения, укрепить региональные связи энергосистемы и поддержать промышленный рост и социально-экономическое развитие провинции Нгеан.



Тхань призвал Управление CPMB и местные власти провинции Нгеан оперативно решить вопросы, связанные с расчисткой земель, и ускорить темпы строительства.



Он поручил подрядным организациям увеличить количество рабочих, параллельно выполнять работы по рытью фундаментов, монтажу опор и прокладке проводов, а также продолжать тесное взаимодействие с CPMB для своевременной передачи площадок под строительство. При этом он подчеркнул необходимость чёткой координации всех участников, чтобы обеспечить завершение проекта к началу ноября 2025 года в соответствии с указаниями корпорации EVN.