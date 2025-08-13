НОВОСТИ
Вьетнам усиливает эпиднадзор на фоне всплеска заболеваемости чикунгуньей в Азии
22 июля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала предупреждение о быстром распространении чикунгуньи, сославшись на крупные вспышки на островах Индийского океана, таких как Реюньон и Майотта, которые в настоящее время распространяются на некоторые районы Африки, Южной Азии и Европы.
В китайской провинции Гуандун органы здравоохранения зарегистрировали более 4800 случаев заболевания в первой половине 2025 года, что стало крупнейшей вспышкой, когда-либо зарегистрированной там. В этом году Сингапур сообщил о 17 случаях заболевания, что более чем вдвое превышает показатель аналогичного периода 2024 года, и большинство из них связано с поездками в районы вспышки за рубеж.
Несмотря на то, что случаев заболевания на местном уровне выявлено не было, во Вьетнаме начинается сезон размножения комаров Aedes, во многих населенных пунктах отмечается высокая плотность. Увеличение числа внутренних и международных поездок в летний период повышает риск проникновения вируса и его быстрого распространения.
Министерство распорядилось усилить наблюдение на пограничных контрольно-пропускных пунктах, в туристических зонах, населенных пунктах и медицинских учреждениях, особенно за прибывающими из зон вспышки. Местным властям было дано указание активизировать меры по борьбе с комарами, включая устранение стоячей воды, утилизацию контейнеров для отходов и активизацию кампаний по информированию общественности в сочетании с мероприятиями по профилактике денге.
Министерство также тесно сотрудничает с ВОЗ, Центрами по контролю и профилактике заболеваний США и отечественными экспертами в оценке рисков и подготовке ответных мер. Обновляются рекомендации и проводится обучение медицинского персонала, а также закупаются медикаменты, диагностические наборы и предметы первой необходимости.
Министерство рекомендует путешественникам, возвращающимся из пострадавших стран, следить за своим здоровьем в течение 12 дней и немедленно обращаться за медицинской помощью при появлении таких симптомов, как внезапная высокая температура, боль в суставах или сыпь.
Домашним хозяйствам настоятельно рекомендуется закрывать все емкости для воды, еженедельно уничтожать места размножения комаров, носить одежду с длинными рукавами, спать под противомоскитными сетками даже днем и участвовать в кампаниях по опрыскиванию инсектицидами.
Люди, путешествующие в районы вспышки, должны принимать меры предосторожности, чтобы избежать укусов комаров, и сообщать о любых симптомах в органы здравоохранения.