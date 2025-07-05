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Вьетнам усиливает сотрудничество с Комиссией ООН по праву международной торговли

4 июля в Вене Постоянный представитель Вьетнама при ООН и других международных организациях в Вене посол Ву Ле Тхай Хоанг провёл рабочую встречу с Анной Жубен-Бре, секретарём Комиссии ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ), накануне 58-й сессии ЮНСИТРАЛ, которая пройдёт в Вене (Австрия) с 7 по 23 июля. По информации корреспондента ВИА в Европе, стороны провели всесторонний обмен мнениями по вопросам сотрудничества между Вьетнамом и ЮНСИТРАЛ на основе Меморандума о взаимопониании между Министерством иностранных дел Вьетнама и Секретариатом ЮНСИТРАЛ, подписанного в 2023 году.

Этот меморандум заложил основу для укрепления технической поддержки и повышения правовой компетентности Вьетнама в области международной торговли, включая продвижение применения правовых документов ЮНСИТРАЛ во Вьетнаме, проведение учебных программ для юридических кадров, судей и адвокатов, а также оказание консультативной поддержки по вопросам законодательства и совершенствование правовой базы в соответствии с международными стандартами.

Выступая на встрече, посол Ву Ле Тхай Хоанг подтвердил, что Вьетнам придаёт большое значение и высоко оценивает роль и усилия ЮНСИТРАЛ в поддержке развивающихся стран в разработке и применении международного торгового права.

Посол выразил уверенность, что подписание нового Меморандума о взаимопонимании между МИД Вьетнама и Секретариатом ЮНСИТРАЛ в рамках предстоящей 58-й сессии ЮНСИТРАЛ станет основой для дальнейшего укрепления и углубления практического сотрудничества между Вьетнамом и ЮНСИТРАЛ в будущем.

Анна Жубен-Бре высоко оценила активное участие Вьетнама в рабочих группах ЮНСИТРАЛ, особенно в рамках первого срока членства (2019–2025 годы), и приветствовала переизбрание Вьетнама на новый срок (2025–2031 годы) с высоким количеством голосов.

Она подтвердила готовность ЮНСИТРАЛ к тесному взаимодействию с МИД и другими соответствующими органами Вьетнама для эффективной реализации конкретных мероприятий в рамках Меморандума.

Кроме того, стороны обсудили инициативу Вьетнама, предложившего ЮНСИТРАЛ рассмотреть возможность разработки международной правовой базы для трансграничного рынка углеродных кредитов.

Данная инициатива рассматривается как весьма актуальная в условиях активного расширения торговли углеродными квотами при отсутствии соответствующего правового регулирования.

В целях реализации инициативы МИД Вьетнама в сотрудничестве с ЮНСИТРАЛ готовит проведение международного тематического семинара по вопросам углеродного рынка, который запланирован на 15 июля в рамках 58-й сессии ЮНСИТРАЛ.

Это мероприятие станет возможностью для Вьетнама и других стран обменяться опытом по формированию национального углеродного рынка и будет способствовать развитию международной дискуссии по созданию правовой базы для этого нового направления.

ИЖВ/ВИА

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