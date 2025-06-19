Вьетнам усиливает защиту граждан на фоне конфликта между Израилем и Ираном

На фоне эскалации конфликта между Израилем и Ираном Министерство иностранных дел (МИД) Вьетнама оперативно скоординировало свои действия с Министерством общественной безопасности, Министерством национальной обороны и дипломатическими ведомствами Вьетнама в регионе, чтобы внимательно следить за развитием событий, оценивать ситуацию, обеспечивать безопасность граждан и дипломатических представительств, а также разрабатывать планы возможной эвакуации из районов, затронутых конфликтом.



По данным Министерства иностранных дел, конфликт между Израилем и Ираном вспыхнул 13 июня и продолжает развиваться непредсказуемо, создавая серьезные риски для безопасности гражданского населения, в том числе вьетнамских общин, проживающих в обеих странах. В тот же день министерство выпустило предупреждение о поездках на самом высоком уровне, призвав граждан Вьетнама воздержаться от поездок в Израиль или Иран, а также посоветовав тем, кто уже находится в этих странах, незамедлительно рассмотреть планы эвакуации или переселения.



Заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Буй Тхань Шон дал указания послам, сотрудникам посольств и гражданам Вьетнама, которые в настоящее время находятся и работают в Израиле и Иране.

По состоянию на 13 июня в Иране проживали 37 граждан Вьетнама и четыре человека вьетнамского происхождения, в то время как Израиль принял у себя более 700 граждан Вьетнама и лиц вьетнамского происхождения, включая сотрудников и членов семей вьетнамских представительств.



16 июня посольство Вьетнама в Иране в координации с посольством Вьетнама в России благополучно обеспечило выезд 18 граждан Вьетнама из Ирана в Азербайджан. К 18 июня 16 из них благополучно вернулись во Вьетнам. Посольство в Иране продолжает свою работу, обеспечивая безопасность своих сотрудников, и поддерживает регулярные контакты с 11 оставшимися гражданами, большинство из которых проживают в стране длительное время.



Тем временем посольство Вьетнама в Израиле открыло регистрацию на репатриацию и активно готовит подробные планы эвакуации. В случае необходимости оно будет координировать свои действия с представительствами Вьетнама в соседних странах и национальными властями для немедленной реализации.



В случае чрезвычайной ситуации они могут связаться с посольством Вьетнама в Израиле по телефонам +972.555.025616 и +972.527274248; с посольством Вьетнама в Иране по телефонам +989339658252 и +98912057570; или с горячей линией МИД по защите граждан по телефону +84 981848484.