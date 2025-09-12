Вьетнам упрощает административные процедуры в научно-технической сфере

План охватывает семь областей, а именно: наука и техника; стандарты качества; телекоммуникации и Интернет; информационные технологии и электроника; радиационная и ядерная безопасность; интеллектуальная собственность; и радиочастоты.



В соответствии с этим решением отменяются несколько процедур, в том числе передача права на использование национального доменного имени «.vn» и смена его регистранта, с тем чтобы обеспечить механизм авторизованной постовой проверки в соответствии с политикой социализации услуг.



Кроме того, сократилось время, необходимое для проведения ряда процедур. Например, срок рассмотрения запроса третьей стороны о проведении экспертизы патентной заявки по существу будет сокращен с 540 до 360 дней; отзыв заявки на промышленную собственность - с 60 до 30 дней; а срок рассмотрения запроса о прекращении использования патента на основании принудительного решения - с 60 до 30 дней.



Между тем, срок оформления свидетельства о практике предоставления услуг по представительству промышленной собственности составит 20 дней по сравнению с предыдущими 30 днями, а процедуры регистрации патентов сократятся с 630 до 360 дней.