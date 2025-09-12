Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Вьетнам упрощает административные процедуры в научно-технической сфере

Постоянный заместитель премьер-министра Нгуен Хоа Бинь подписал решение № 1903/QD-TTg, утверждающее план сокращения и оптимизации административных процедур, связанных с производственной и коммерческой деятельностью, находящейся в ведении Министерства науки и технологий.

План охватывает семь областей, а именно: наука и техника; стандарты качества; телекоммуникации и Интернет; информационные технологии и электроника; радиационная и ядерная безопасность; интеллектуальная собственность; и радиочастоты.

В соответствии с этим решением отменяются несколько процедур, в том числе передача права на использование национального доменного имени «.vn» и смена его регистранта, с тем чтобы обеспечить механизм авторизованной постовой проверки в соответствии с политикой социализации услуг.

Кроме того, сократилось время, необходимое для проведения ряда процедур. Например, срок рассмотрения запроса третьей стороны о проведении экспертизы патентной заявки по существу будет сокращен с 540 до 360 дней; отзыв заявки на промышленную собственность - с 60 до 30 дней; а срок рассмотрения запроса о прекращении использования патента на основании принудительного решения - с 60 до 30 дней.

Между тем, срок оформления свидетельства о практике предоставления услуг по представительству промышленной собственности составит 20 дней по сравнению с предыдущими 30 днями, а процедуры регистрации патентов сократятся с 630 до 360 дней.

ВИА/ИЖВ

МИД Вьетнама: Готовность к мерам по защите граждан Вьетнама в Непале и Катаре

Во второй половине дня 11 сентября, на регулярной пресс-конференции МИД, отвечая на вопрос журналиста о ситуации с гражданами Вьетнама в Непале, официальный представитель МИД Фам Тху Ханг сообщила, что в настоящее время в Непале находится около 250 граждан Вьетнама.
