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Вьетнам укрепляет усилия экономической дипломатии
Выступая на конференции, премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул, что инвестиции, экспорт и потребление являются тремя традиционными двигателями роста, наряду с развивающимися секторами, такими как зеленая экономика, цифровая экономика, циркулярная экономика и экономика совместного использования.
Премьер-министр подчеркнул необходимость прорывов в экономической дипломатии в этом году, руководствуясь духом обновленного мышления, творческой стратегии, единодушного понимания и единых действий.
Он наметил основные направления экономической дипломатии на предстоящий период, одним из которых является тщательная подготовка к внешним мероприятиям как высокопоставленных чиновников, так и обменов на всех уровнях, а также четкое определение конкретных планов, проектов и продуктов с каждым партнером.
Министерства, отрасли, населенные пункты, предприятия и представительства должны работать вместе, чтобы обновить факторы роста и продвигать новые, такие как цифровая экономика, зеленая экономика, циркулярная экономика, экономика совместного использования и экономика знаний, а также новые прорывные области, такие как высокие технологии, инновации, полупроводники, водород и искусственный интеллект.
Премьер-министр потребовал приложить усилия для оптимизации потенциала недавно созданных рамок и отношений и подписанных ЗСТ, а также ресурсов более чем 6 миллионов вьетнамцев за рубежом.
Министерство иностранных дел сообщило о всесторонних и эффективных усилиях министерств, ведомств и местных органов власти в области экономической дипломатии, которые открыли новые направления для сотрудничества и внесли значительный вклад в социально-экономическое развитие Вьетнама.
С начала 2023 года экономическое сотрудничество было в центре внимания около 60 дипломатических мероприятий высокого уровня, проведенных руководителями партий и государств, в результате чего было заключено множество конкретных соглашений об экономическом сотрудничестве с различными партнерами. В частности, доступ к рынкам и привлечение ресурсов для новых областей экономики в сфере зеленых технологий, энергетического перехода, высокотехнологичного сельского хозяйства, туризма и труда всегда были на повестке дня обменов на высоком уровне с крупными партнерами в Северо-Восточной Азии, Европе, Северной Америке и потенциальными партнерами в Южной Азии, Восточной Европе, на Ближнем Востоке, в Африке и Латинской Америке. Также поощряется мобилизация ресурсов зарубежных вьетнамцев.
Министерства, сектора и представительства за рубежом активно поддерживают вьетнамские населенные пункты и предприятия в участии в международных мероприятиях и рекламных акциях, а также связывают вьетнамские предприятия с международными партнерами для расширения рынков сбыта с целью привлечения качественных прямых иностранных инвестиций (ПИИ) и получения официальной помощи в целях развития (ОПР) нового поколения.
Они также внимательно отслеживали и предупреждали о мерах по защите торговли, применяемых другими странами, защищали законные права вьетнамских предприятий за рубежом и своевременно предоставляли местным жителям и отечественным предприятиям информацию о мировой экономической ситуации и тенденциях.
Министерства и ведомства тесно сотрудничают в реализации 16 подписанных соглашений о свободной торговле (ССТ), продвигают переговоры по новым соглашениям, таким как Всеобъемлющее соглашение об экономическом партнерстве (CEPA) с Объединенными Арабскими Эмиратами, ССТ с Европейской ассоциацией свободной торговли (ЕАСТ), МЕРКОСУР и другими; выступают за признание статуса рыночной экономики Вьетнама, ответственно и эффективно участвуют в важных многосторонних механизмах экономического сотрудничества, таких как ООН, АСЕАН, АТЭС, Меконг, G7, G77 и ВЭФ.
Деятельность экономической дипломатии внесла значительный вклад в общий экспортно-импортный оборот Вьетнама, который в 2023 году составил 683 миллиарда долларов США, а положительное сальдо торгового баланса достиг рекордно высокого уровня - около 28 миллиардов долларов США. Несмотря на глобальный экономический спад, Вьетнам привлек почти 36,6 миллиарда долларов США в виде ПИИ, что на 32,1% больше, чем когда-либо, и выделил около 23,2 миллиарда долларов США, что является самым высоким показателем.