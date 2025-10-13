Вьетнам укрепляет сотрудничество с ЕС и Бельгией в области экологии и устойчивого развития

На фоне всё более серьёзных глобальных вызовов — изменения климата, истощения ресурсов и экологического кризиса — Вьетнам продолжает подтверждать свою активную и конструктивную роль в международном сотрудничестве ради целей устойчивого развития.

По сообщению корреспондента Вьетнамского Информационного Агентства в Брюсселе, с целью укрепления партнёрских отношений с европейскими странами исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и окружающей среды Чан Дык Тханг совершил рабочий визит в Королевство Бельгия, где провёл переговоры с комиссаром Европейской комиссии (ЕК) по вопросам окружающей среды, водных ресурсов и циркулярной экономики Джессикой Расуолл, а также с вице-премьером, министром экономики, занятости и сельского хозяйства Бельгии Давидом Кларенвалем и руководством региона Валлония.

Встречи прошли в дружественной, открытой и конструктивной атмосфере, отразив решимость Вьетнама, Европейского союза (ЕС) и Королевства Бельгия укреплять всестороннее сотрудничество во имя «зелёного» и устойчивого процветания.

На переговорах с комиссаром Джессикой Расуолл стороны сосредоточились на обсуждении направлений взаимодействия в области охраны окружающей среды, рационального и устойчивого использования природных ресурсов, восстановления экосистем, сохранения биоразнообразия, управления отходами, развития циркулярной экономики и углеродного рынка.

Европейская комиссия высоко оценила визит исполняющего обязанности министра Чан Дык Тханга, отметив, что это первая встреча на уровне министра между Вьетнамом и ЕК, полностью посвящённая вопросам окружающей среды, что подтверждает важность партнёрства Вьетнам–ЕС в глобальных усилиях по борьбе с изменением климата.

Комиссар Расуолл подчеркнула, что ЕС рассматривает Вьетнам как ключевого партнёра в Юго-Восточной Азии в продвижении «зелёного» роста, сокращении выбросов и обеспечении устойчивого перехода.

Она также сообщила, что ЕС реализует ряд глобальных инициатив, таких как управление водными ресурсами, контроль загрязнения воздуха, развитие циркулярной экономики и, в частности, Регламент ЕС о предотвращении обезлесения и деградации лесов (EUDR) — важный политический инструмент, гарантирующий, что импортируемая в ЕС продукция производится устойчивыми и прозрачными методами.

Выступая на встрече, исполняющий обязанности министра Чан Дык Тханг подтвердил, что Вьетнам высоко ценит ведущую роль ЕС в защите окружающей среды и продвижении устойчивого развития.

Он подчеркнул, что Вьетнам остаётся приверженным выполнению своих международных климатических обязательств, включая достижение углеродной нейтральности к 2050 году, как заявил Премьер-министр на 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26).

Министр отметил, что сотрудничество между Вьетнамом и ЕС в экологической сфере всё ещё имеет значительный нереализованный потенциал, особенно в области циркулярной экономики, управления водными ресурсами и углеродного рынка.

Он предложил как можно скорее разработать и подписать Меморандум о взаимопонимании (MoU) по вопросам экологии, который станет основой для долгосрочного и эффективного сотрудничества.

ЕК положительно восприняла эту инициативу, подтвердив готовность содействовать Вьетнаму в обмене опытом, передаче «зелёных» технологий, повышении управленческого потенциала в сфере экологии и стимулировании «зелёных» инвестиций.

Обе стороны сошлись во мнении, что расширение сотрудничества в области охраны окружающей среды принесёт пользу каждой стране и внесёт значительный вклад в достижение глобальных целей устойчивого развития и борьбы с климатическим кризисом.