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Вьетнам укрепляет региональные связи для увеличения экологически чистого экспорта
Форум собрал экспертов из различных секторов для обсуждения ключевых проблем и возможностей, с которыми сталкивается экономика Вьетнама, учитывая глобальную экономическую неопределенность и растущий спрос на экологически чистые продукты.
Выступая на форуме, заместитель министра промышленности и торговли До Тханг Кхай сказал, что в первом квартале 2023 года экономика Вьетнама столкнулась с многочисленными проблемами: многие отрасли промышленности столкнулись с падением спроса, а некоторые рынки остановились. Эти трудности привели к сокращению рабочих мест на многих предприятиях, что еще больше осложнило ситуацию.
Ситуация еще более осложняется ужесточением требований к экологически чистым продуктам на основных рынках, таких как США, ЕС, Япония, Республика Корея и Китай, что создает значительные проблемы для вьетнамского бизнеса.
Хотя в последние годы наблюдается быстрый рост экспорта сельскохозяйственной, рыбной и лесной продукции из Вьетнама, все еще существует сильная конкуренция со стороны таких стран, как Китай, Таиланд, Бангладеш, Индонезия и Индия.
По его словам, чтобы оставаться конкурентоспособными, компаниям необходимо удовлетворять не только спрос на качественную продукцию, но и более строгие стандарты выбора поставщиков, экологические и социальные стандарты.
Высокие затраты на логистику - 20-25% от общей стоимости экспорта во Вьетнаме - по сравнению с 10-15% в других странах региона и отсутствие инфраструктуры в некоторых ключевых районах, таких как дельта Меконга, являются другими препятствиями для устойчивого экспорта, добавил Кхай.
Во Ван Хоан, заместитель председателя Народного комитета города Хошимин, отметил, что крупнейший город Вьетнама является центром ключевого экономического региона на юге страны, районом с самыми высокими темпами роста на юго-востоке, лидером в международной экономической интеграции и имеет самый высокий экспортный оборот в стране.
Однако он добавил, что потребительский спрос снизился с начала 2023 года, что негативно скажется на экспортной деятельности города и страны в целом из-за сильного влияния глобальных геополитических конфликтов и инфляции.
Кроме того, недостатком города является отсутствие эффективных связей в юго-восточном регионе для оптимизации его экспортного потенциала и достижения устойчивого развития, отметил он.
Нгуен Май, председатель Вьетнамской ассоциации предприятий с иностранными инвестициями, сказал, что в нынешней конкурентной среде развитие региональных связей имеет большое значение для экономического роста и продвижения экспорта.
Главное - сотрудничать в области инвестиций, торговли, туризма и развития услуг, чтобы использовать потенциал каждого региона, наладить связи с другими экономическими центрами и повысить национальную конкурентоспособность страны в региональной конкуренции, сказал он.
Доктор Во Чи Тхань, директор Института стратегии бренда и конкурентоспособности, отметил, что устойчивое развитие и "зеленый" рост являются хорошо развитыми мировыми тенденциями, и предприятия должны внедрять устойчивые методы производства, чтобы не отставать от них.
Он призвал предприятия оптимизировать цепочки поставок и уделять приоритетное внимание развитию "зеленых" цепочек поставок в соответствии с тенденциями мирового спроса. Государству необходимо реформировать политику, выполнить обязательства по соглашениям о свободной торговле (ССТ), а также обеспечить обучение и коммуникации для того, чтобы "зеленые" цепочки поставок имели надежную правовую базу для развития.
Заместитель председателя Народного комитета города Хошимин отметил, что мир меняется под давлением истощающихся природных ресурсов, загрязнения и изменения климата, а потребители становятся более сознательными в отношении окружающей среды и переходят на экологически чистые и устойчивые продукты.
Поэтому устойчивое развитие и "зеленый" рост необходимы для того, чтобы вьетнамский экспорт оставался конкурентоспособным на мировом рынке, подчеркнул он.
Хоан добавил, что Хошимин активно разрабатывает планы, решения и программы действий для продвижения региональных связей в сфере торговли и услуг. Основываясь на своих сильных сторонах в производстве, торговле и сфере услуг, город также предложил стратегии экономического развития каждого населенного пункта для обслуживания как внутренних, так и экспортных рынков.
В долгосрочной перспективе, в соответствии с направлением устойчивого развития и для удовлетворения международных требований к экономике замкнутого цикла, он сказал, что региональная стратегия установления связей между Хошимином и другими провинциями и городами будет направлена на зеленый экспорт.