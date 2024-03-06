Вьетнам укрепляет оборонные связи с Индонезией и Филиппинами

Генерал-полковник Нгуен Тан Кыонг (справа), начальник Генерального штаба Вьетнамской народной армии и заместитель министра национальной обороны, встречается с заместителем министра национальной обороны Филиппин Иринео К. Эспино в Луанг Прабанге 5 марта. Источник: ВИA