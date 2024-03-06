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Вьетнам укрепляет оборонные связи с Индонезией и Филиппинами
Мероприятия прошли в кулуарах выездного совещания министров обороны стран АСЕАН (ADMM).
В беседе с заместителем министра обороны Индонезии генерал-полковник Нгуен Тан Кыонг поздравил министерство обороны Индонезии с успешной организацией мероприятий в период председательства страны в АСЕАН в 2023 году, которые способствовали поддержанию импульса сотрудничества АСЕАН и повышению авторитета блока. Он также выразил свое восхищение здоровым развитием двусторонних отношений между двумя странами.
На основе подписанных документов о сотрудничестве официальные лица договорились развивать всесторонние связи, особенно в области обмена делегациями на всех уровнях, механизмов диалога между двумя министерствами обороны, а также сотрудничества между военными службами и вооружениями Вьетнама и Индонезии.
Они также договорились рассмотреть возможность расширения партнерства в таких потенциальных областях, как оборонная промышленность, логистика и военная медицина, и что обе стороны будут поддерживать координацию и взаимную поддержку на многосторонних форумах.
Вьетнамский чиновник попросил морские силы правопорядка расширить обмен информацией, сотрудничество и помощь рыболовным судам и рыбакам, терпящим бедствие на море, а также оказывать гуманитарную помощь судам и рыбакам в соответствии с отношениями между Вьетнамом и Индонезией и духом солидарности АСЕАН.
На встрече с заместителем министра обороны Филиппин Иринео К. Эспино оба официальных лица выразили мнение, что двусторонние оборонные связи плодотворно реализуются в различных аспектах, включая проведение взаимных визитов на всех уровнях, задействование существующих механизмов сотрудничества, отправку судов для взаимных визитов, консультации и поддержку друг друга на многосторонних форумах и рамочных программах под руководством АСЕАН.
Генерал-полковник Нгуен Тан Кыонг призвал обе стороны содействовать подписанию соглашений о сотрудничестве, таких как соглашения об оборонном сотрудничестве и логистической помощи.
Вьетнам и Филиппины продолжат тесное сотрудничество для эффективного выполнения подписанных соглашений, уделяя особое внимание обмену делегациями всех уровней, поддержанию механизма диалога по оборонной политике, укреплению связей между военными службами и вооружениями, а также рассмотрению возможности расширения связей в таких областях, как логистика, военная медицина, морская безопасность.
Генерал-полковник Нгуен Тан Кыонг предложил и дальше развивать дружеские обмены между военно-морскими силами, дислоцированными на островах Шонг Ты Тай и Шонг Ты Донг, чтобы улучшить взаимопонимание между их офицерами и солдатами для выполнения совместных задач и внесения вклада в двусторонние оборонные связи.