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Вьетнам укрепляет народную дипломатию в России

Во второй половине дня 28 октября в Посольстве Вьетнама в России Посол Данг Минь Кхой имел встречу с делегацией исследовательского Института охраны окружающей среды и общественного здоровья во главе с профессором, доктором наук Чинь Куок Кханем, председателем Ученого совета института, постоянным вице-председателем Ассоциации вьетнамско-российской дружбы.
  Посол Дань Минь Кхой и делегация исследовательского Института охраны окружающей среды и общественного здоровья. Фото: Зюи Чинь/ВИА  
Во второй половине дня 28 октября в Посольстве Вьетнама в России Посол Данг Минь Кхой имел встречу с делегацией исследовательского Института охраны окружающей среды и общественного здоровья во главе с профессором, доктором наук Чинь Куок Кханем, председателем Ученого совета института, постоянным вице-председателем Ассоциации вьетнамско-российской дружбы.

На встрече также присутствовали председатель Ассоциации российско-вьетнамской дружбы Владимир Буянов, вице-председателя Регина Бударина и председатель Ассоциации вьетнамцев в России До Суан Хоанг.

Как передает корреспондент ВИА в Москве, на встрече Чинь Куок Кхань проинформировал посла Данг Минь Кхоя о содержании своего рабочего визита в России, включая деятельность по развитию сотрудничества в области изменения климата, сотрудничество с университетами Российской Федерации, исследования по изменению климата в провинции Куангнинь, и в других населенныхе пунктах Вьетнама. Он также проинформировал о деятельности Ассоциации, в том числе организацию 6-го конкурса «Рисую Вьетнам, рисую Россию».

На встрече председатель Ассоциации российско-вьетнамской дружбы В. Буянов выразил поддержку развитию отношений между двумя странами в области окружающей среды, отметив, что это важная сфера в настоящее время.

Со своей стороны посол Вьетнама в России Данг Минь Кхой отметил роль и продвижение народной дипломатии между двумя странами. Посол сказал, что отношения между Вьетнамом и Россией являются особыми отношениями, и выразил пожелание, чтобы две ассоциации дружбы способствовали укреплению двухсторонних отношений, особенно в нынешней сложной ситуации в мире. Посол Данг Минь Кхой заявил, что необходимо усилить обмен делегациями между двумя странами, содействовать деятельности российских вьетнамистов, популяризировать вьетнамский язык в России, а также предложить организовать выставки картин-победителей в конкурсе «Рисую Вьетнам, рисую Россию».

Также в ходе встречи председатель Ассоциации вьетнамцев в России, председатель Фонда Традиций и Дружбы До Суан Хоанг сообщил, что помимо создания Фонда просвещения, Фонда содействия обучению и организации конкурса вьетнамского языка в Российской Федерации ожидается, что в ближайшее время Фонд Традиций и Дружбы также организует конкурс исследовательских работ по Вьетнаму среди российских вьетнамистов.

ВИА

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