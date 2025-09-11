Вьетнам укрепляет координацию в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма

Регламент, вступивший в силу 9 сентября, состоит из 12 статей, в которых подробно описываются принципы, формы, содержание и обязанности в области обмена информацией и сотрудничества между министерствами, ведомствами на уровне министерств и государственными органами. Он заменяет предыдущие решения, принятые в 2023 и 2024 годах.



Согласно регламенту, превентивное сотрудничество сосредоточено на трех областях – обмене информацией и ее предоставлении, осуществлении коммуникаций, а также проверке и мониторинге соблюдения правил борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. В ходе боевых действий министерства и ведомства обязаны обмениваться информацией и сообщать о подозрительных действиях, связанных с отмыванием денег, финансированием терроризма и связанными с ними преступлениями.



Координация может осуществляться с помощью официальных документов, электронной почты, телефона, факса, межведомственных совещаний или совместных инспекционных групп.



Министерство общественной безопасности (MPS) будет руководить усилиями по координации на национальном уровне. В его задачу входит обмен разведывательными данными о методах и схемах, используемых при отмывании денег и финансировании терроризма, а также результатами расследований и судебных преследований. Информация, запрашиваемая другими ведомствами, должна быть предоставлена в течение 60 рабочих дней.



MPS также будет собирать и предоставлять данные по запросу Государственного банка Вьетнама (SBV) в соответствии с требованиями многосторонней оценки Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег и другими международными обязательствами.



SBV, со своей стороны, будет координировать свою деятельность с другими ведомствами по борьбе с отмыванием денег. Он будет предоставлять информацию о мерах по борьбе с отмыванием денег в соответствии с существующими нормативными актами по запросу министерств, ведомств министерского уровня и государственных органов в течение тех же 60-дневных сроков для проведения проверки, расследования и урегулирования подозрительных действий.



Другие министерства и правительственные учреждения также должны предоставлять информацию по запросу парламентариев или SBV.



Что касается координации в области коммуникаций, то парламентарии, Министерство национальной обороны и SBV будут регулярно или по запросу предоставлять обновленную информацию о возникающих рисках, новых методах отмывания денег, результатах расследований, соответствующих правовых положениях, международных рекомендациях и обязанностях министерств, агентств, организаций и граждан.



Министерству культуры, спорта и туризма поручено направлять средства массовой информации на проведение информационно-просветительских кампаний. Вьетнамское телевидение, радио "Голос Вьетнама" и Вьетнамское информационное агентство будут распространять информацию и противодействовать дезинформации, связанной с борьбой с отмыванием денег и финансированием терроризма.



Что касается инспекций и надзора, то семь ключевых министерств и ведомств, включая Парламент, Министерство юстиции, Министерство финансов, Министерство промышленности и торговли, Министерство строительства, Министерство науки и технологий и SBV, возглавят межведомственные инспекционные группы для контроля за соблюдением требований в рамках своих полномочий. секторы. Власти местного уровня также будут мобилизованы для создания инспекционных групп, что обеспечит последовательное соблюдение законодательства по всей стране.