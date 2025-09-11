Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Вьетнам укрепляет координацию в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма

Премьер-министр Фам Минь Тьинь подписал решение об издании новых правил координации между министерствами и ведомствами в области предотвращения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Регламент, вступивший в силу 9 сентября, состоит из 12 статей, в которых подробно описываются принципы, формы, содержание и обязанности в области обмена информацией и сотрудничества между министерствами, ведомствами на уровне министерств и государственными органами. Он заменяет предыдущие решения, принятые в 2023 и 2024 годах.

Согласно регламенту, превентивное сотрудничество сосредоточено на трех областях – обмене информацией и ее предоставлении, осуществлении коммуникаций, а также проверке и мониторинге соблюдения правил борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. В ходе боевых действий министерства и ведомства обязаны обмениваться информацией и сообщать о подозрительных действиях, связанных с отмыванием денег, финансированием терроризма и связанными с ними преступлениями.

Координация может осуществляться с помощью официальных документов, электронной почты, телефона, факса, межведомственных совещаний или совместных инспекционных групп.

Министерство общественной безопасности (MPS) будет руководить усилиями по координации на национальном уровне. В его задачу входит обмен разведывательными данными о методах и схемах, используемых при отмывании денег и финансировании терроризма, а также результатами расследований и судебных преследований. Информация, запрашиваемая другими ведомствами, должна быть предоставлена в течение 60 рабочих дней.

MPS также будет собирать и предоставлять данные по запросу Государственного банка Вьетнама (SBV) в соответствии с требованиями многосторонней оценки Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег и другими международными обязательствами.

SBV, со своей стороны, будет координировать свою деятельность с другими ведомствами по борьбе с отмыванием денег. Он будет предоставлять информацию о мерах по борьбе с отмыванием денег в соответствии с существующими нормативными актами по запросу министерств, ведомств министерского уровня и государственных органов в течение тех же 60-дневных сроков для проведения проверки, расследования и урегулирования подозрительных действий.

Другие министерства и правительственные учреждения также должны предоставлять информацию по запросу парламентариев или SBV.

Что касается координации в области коммуникаций, то парламентарии, Министерство национальной обороны и SBV будут регулярно или по запросу предоставлять обновленную информацию о возникающих рисках, новых методах отмывания денег, результатах расследований, соответствующих правовых положениях, международных рекомендациях и обязанностях министерств, агентств, организаций и граждан.

Министерству культуры, спорта и туризма поручено направлять средства массовой информации на проведение информационно-просветительских кампаний. Вьетнамское телевидение, радио "Голос Вьетнама" и Вьетнамское информационное агентство будут распространять информацию и противодействовать дезинформации, связанной с борьбой с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Что касается инспекций и надзора, то семь ключевых министерств и ведомств, включая Парламент, Министерство юстиции, Министерство финансов, Министерство промышленности и торговли, Министерство строительства, Министерство науки и технологий и SBV, возглавят межведомственные инспекционные группы для контроля за соблюдением требований в рамках своих полномочий. секторы. Власти местного уровня также будут мобилизованы для создания инспекционных групп, что обеспечит последовательное соблюдение законодательства по всей стране.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

МИД Вьетнама: Готовность к мерам по защите граждан Вьетнама в Непале и Катаре

МИД Вьетнама: Готовность к мерам по защите граждан Вьетнама в Непале и Катаре

Во второй половине дня 11 сентября, на регулярной пресс-конференции МИД, отвечая на вопрос журналиста о ситуации с гражданами Вьетнама в Непале, официальный представитель МИД Фам Тху Ханг сообщила, что в настоящее время в Непале находится около 250 граждан Вьетнама.
ПОДРОБНЕЕ

Top