Вьетнам укрепляет глобальные позиции: активное сотрудничество с ООН в Вене

Заместитель министра иностранных дел Лê Ань Туан и Генеральный секретарь ЮНСИТРАЛ Анна Жубен-Брет подписали Меморандум о взаимопонимании (MoU) между Министерством иностранных дел Вьетнама и ЮНСИТРАЛ на период 2025–2031 годов. Фото: ВИА