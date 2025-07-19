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Вьетнам укрепляет глобальные позиции: активное сотрудничество с ООН в Вене
Для углубления сотрудничества между Вьетнамом и ЮНСИТРАЛ 17 июля заместитель министра Ле Ань Туан и Генеральный секретарь ЮНСИТРАЛ Анна Жубен-Брет подписали Меморандум о взаимопонимании (MoU) между Министерством иностранных дел Вьетнама и ЮНСИТРАЛ на период 2025–2031 годов. Документ определяет приоритетные направления сотрудничества, включая разработку правовой базы для зелёной и цифровой экономики, повышение квалификации вьетнамских юридических специалистов и совершенствование национального законодательства в сфере международной торговли.
Заместитель министра высоко оценил роль ЮНСИТРАЛ, поздравил с успешным проведением 58-й сессии и выразил благодарность за достигнутые результаты сотрудничества. В свою очередь, Анна Жубен-Брет приветствовала инициативу Вьетнама по включению темы углеродного рынка в повестку ЮНСИТРАЛ и поддержала предложение о проведении мероприятия в Ханое, приуроченного к 60-летию создания ЮНСИТРАЛ.
В рамках нынешней сессии вьетнамская делегация выступила с инициативой в сотрудничестве с Секретариатом ЮНСИТРАЛ провести 15 июля мероприятие, посвящённое теме «Углеродный рынок», с целью включения этого вопроса в будущую рабочую программу Комиссии. Выступая на этом мероприятии, Чрезвычайный и Полномочный Посол, глава Постоянного представительства Вьетнама при международных организациях и ООН в Вене, Ву Ле Тхай Хоанг подчеркнул важность развития углеродного рынка и предложил ЮНСИТРАЛ продолжить изучение соответствующих правовых вопросов для гармонизации гражданского и торгового права в интересах углеродных сделок.
Он также сообщил, что Вьетнам в настоящее время разрабатывает нормативно-правовую инфраструктуру с целью легализации национального углеродного рынка к 2029 году. По его словам, данное мероприятие стало возможностью для обмена опытом, укрепления сотрудничества и повышения осведомлённости заинтересованных сторон по данной теме.
Мероприятие вызвало широкий интерес и участие представителей многих стран-участниц сессии как в очном, так и в онлайн-формате — включая учёных и экспертов. Специалисты из Парагвая, Сальвадора, Международного института по унификации частного права (УНИДРУА), Постоянной конференции Гааги по международному частному праву (ГКМЧП), Всемирного банка и других организаций представили международный опыт в области управления и правового регулирования углеродного рынка.
Все выступавшие эксперты единодушно отметили, что тема углеродного рынка является перспективной для включения в деятельность ЮНСИТРАЛ, поскольку она напрямую отвечает интересам развивающихся стран, способствует привлечению финансовых ресурсов для охраны окружающей среды и борьбы с изменением климата.
Во время встречи с заместителем генерального директора ЮНИДО Цзюном Цзоу, заместитель министра Ле Ань Туан высоко оценил роль ЮНИДО в содействии сотрудничеству и индустриальному развитию развивающихся стран, включая Вьетнам. Он сообщил, что в 2024 году рост промышленного производства во Вьетнаме составил почти 10%. Поделившись видением будущего промышленного развития страны, заместитель министра предложил ЮНИДО продолжить поддержку в области политического консалтинга, повышения потенциала, развития экологически чистой и современной промышленности.
Он также призвал к увеличению числа вьетнамцев, принимаемых на работу в ЮНИДО, и к более эффективной реализации проектов организации на территории Вьетнама. Заместитель министра сообщил, что МИД Вьетнама продолжит координацию с профильными министерствами и ведомствами для реализации Национальной программы Вьетнам – ЮНИДО и подготовки к празднованию 40-летия вступления Вьетнама в эту организацию.
Со стороны ЮНИДО Цзюнь Цзоу поздравил Вьетнам с впечатляющими достижениями в промышленном развитии, выразил поддержку стратегическому курсу Вьетнама, основанному на применении высоких технологий, ускоренной цифровой трансформации и инновациях. Он также подтвердил готовность ЮНИДО к дальнейшему активному сотрудничеству с Вьетнамом для продвижения индустриального развития в указанных направлениях.
В Управлении ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) заместитель министра Ле Ань Туан и Кэндис Уэлш, директор Департамента анализа политики и общественных связей УНП ООН, подписали Соглашение о принимающей стороне (HCA) между Правительством Вьетнама и УНП ООН о поддержке проведения церемонии открытия подписания Конвенции ООН по борьбе с киберпреступностью, которая состоится в октябре 2025 года.
Подписание HCA создаёт правовую и организационную основу для совместной работы по успешному проведению этой церемонии, соответствующей самым высоким стандартам, и служит подтверждением стремления Правительства Вьетнама к эффективной организации данного мероприятия.