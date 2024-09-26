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Вьетнам уделяет приоритетное внимание укреплению отношений со Всемирным банком

Вьетнам всегда уделяет приоритетное внимание укреплению и консолидации отношений со Всемирным банком (ВБ), заявил генеральный секретарь ЦК КПВ, президент государства То Лам во время приема для президента ВБ Аджая Банга 25 сентября (по местному времени) в Нью-Йорке.
  Генеральный секретарь ЦК КПВ, президент государства То Лам (справа) и президент ВБ Аджай Банга. Фото: ВИA  

На приеме Вьетнам является одним из особо важных партнеров ВБ, сказал Банга, выразив свое впечатление об изменениях, произошедших в стране за последние два десятилетия, особенно о том, как Вьетнам присоединился к глобальной цепочке поставок и постоянно укрепляет свое положение и роль в ней.

Он предложил обеим сторонам продолжить сотрудничество по улучшению инфраструктуры водных, автомобильных и железных дорог, особенно в регионе Меконга, ускорить переход к устойчивой энергетике и распространить успехи Вьетнама в выращивании риса с низким уровнем выбросов.

Вьетнамский лидер высоко оценил роль банка в содействии сокращению бедности и решении глобальных проблем, а также его стратегическое видение «Создать мир, свободный от бедности, на планете, пригодной для жизни», заявив, что это основа для открытия новых программ сотрудничества в области развития, ориентированных на устойчивое развитие и зеленый переход.

То Лам подтвердил, что Вьетнам всегда уделяет приоритетное внимание укреплению отношений со Всемирным банком, предложив банку продолжать предоставлять ресурсы Вьетнаму для реализации потенциальных, ключевых и прорывных проектов, связанных с обновлением модели роста, реструктуризацией экономики, содействием энергетическому переходу и реагированию на изменение климата, повышением устойчивости экономики к колебаниям, рискам, и непредсказуемые изменения в международной обстановке.

Лидер выразил уверенность, что под руководством президента ВБ финансовая организация завершит свою историческую миссию и продолжит эффективно поддерживать развивающиеся страны в достижении целей устойчивого развития.

Согласившись с предложениями То Лама, Аджай подтвердил приоритетность выделения Вьетнаму крупных капитальных ресурсов с акцентом на ключевые проекты в приоритетных областях, предложенных высшим руководителем Вьетнама.

Аджай сказал, что надеется вскоре вновь посетить Вьетнам, чтобы способствовать дальнейшему развитию сотрудничества между двумя сторонами, для развития Вьетнама в частности и Азиатского региона в целом.


ВИА/ИЖВ

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