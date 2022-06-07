Вьетнам уделяет первоочередное внимание развитию связей с Мозамбиком

Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) Нгуен Фу Чонг провел онлайн-переговоры с председателем Фронта освобождения Мозамбика (ФРЕЛИМО) и президентом Республики Мозамбик Филипе Хасинто Ньюси. Фото: ВИА

Мозамбик входит в число африканских стран, с которыми Вьетнам уделяет приоритетное внимание развитию отношений, заявил 6 июня генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) Нгуен Фу Чонг.

Об этом генеральный секретарь ЦК КПВ заявил во время онлайн-переговоров с президентом Фронта освобождения Мозамбика (ФРЕЛИМО) и президентом Республики Мозамбик Филипе Хасинто Ньюси.

Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг сказал, что Вьетнам последовательно проводит внешнюю политику диверсификации и многосторонности отношений, придает большое значение сотрудничеству и традиционной дружбе с африканскими странами.

Он высоко оценил роль, положение и вклад Мозамбика в развитие Африки, заявив, что Вьетнам приветствует кандидатуру страны на непостоянное членство в Совете Безопасности ООН на 2023–2024 гг.

Он также предложил меры по расширению сотрудничества между двумя партиями и странами в будущем.

Президент Республики Мозамбик Филипе Хасинто Ньюси, со своей стороны, поблагодарил партию, государство и народ Вьетнама за их солидарность, дружбу и поддержку африканским странам в целом и Мозамбику в частности во время их прошлой борьбы за национальное освобождение, а также настоящего дела строительства и развития страны.

Он поздравил Вьетнам с достижениями в области национального развития и повышением его роли, положения и престижа на международной арене; выразил восхищение вьетнамской партией и государством за их разумную политику и руководящие принципы в преодолении трудностей, вызванных пандемией COVID-19, обеспечении социального благосостояния, восстановления экономики и международной интеграции.

Вьетнам является приоритетом во внешней политике Мозамбика, сказал президент Республики Мозамбик, выразив надежду на более тесное сотрудничество и дружбу между двумя странами и сторонами.

Лидеры разделили мнение о том, что Вьетнам и Мозамбик должны оптимизировать свои силы, чтобы поддерживать друг друга, укреплять и углублять двусторонние связи.

Они также договорились укреплять сотрудничество между двумя сторонами, активизировать встречи и обмены по каналам партии, правительства и Национального собрания, а также народную дипломатию.

Обеим сторонам следует использовать свой потенциал и сильные стороны для активизации сотрудничества в области политики и дипломатии, образования и обучения, туризма, культуры и народной дипломатии, усиливая при этом координацию на региональных и международных многосторонних форумах ради достижения своих целей для народов, а также для мира, стабильности и процветания.

По этому поводу генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг отметил свое желание, чтобы 12-й конгресс ФРЕЛИМО, намеченный на сентябрь, прошел успешно, и пригласил Филипе Хасинто Нюси посетить Вьетнам в подходящее время.

Лидер Мозамбика с удовольствием принял приглашение и пригласил руководителя КПВ посетить свою страну.



