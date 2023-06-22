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Вьетнам уделяет внимание психологическому и психическому здоровью молодежи

Национальный комитет по делам молодежи Вьетнама (NCYV) и вьетнамские молодежные организации всегда придают большое значение психологическому и психическому здоровью и всестороннему развитию вьетнамской молодежи, заявил высокопоставленный чиновник. Национальный комитет по делам молодежи Вьетнама (NCYV) и вьетнамские молодежные организации всегда придают большое значение психологическому и психическому здоровью и всестороннему развитию вьетнамской молодежи, заявил высокопоставленный чиновник.

Выступая на 12-м Министерском совещании АСЕАН по делам молодежи (AMMY), которое прошло 21 июня под председательством Малайзии, Буй Куанг Хи, первый секретарь Центрального комитета Коммунистического союза молодежи имени Хо Ши Мина и глава NCYV, сказал, что вьетнамская молодежь регулярно получает поддержку в учебе, работе, открытии бизнеса, здравоохранении и развлечениях, а также в приобретении необходимых навыков.

Хи высоко оценил тему, выбранную принимающей стороной из Малайзии – «Психическое здоровье имеет значение: вы не одиноки», сказав, что она подтверждает важность психологического и психического здоровья и его влияние на развитие молодежи в каждой стране. Тема демонстрирует приверженность агентств по делам молодежи стран региона сопровождению молодых людей, добавил он.

Он сказал, что в ближайшее время NCYV продолжит продвигать политики и программы, направленные на поддержку молодежи, расширение прав и возможностей молодых людей и их усилий по всестороннему развитию, чтобы никто не остался позади.

Что касается политики АСЕАН в области развития молодежи, Хи предложил Секретариату АСЕАН, агентствам, отвечающим за дела молодежи стран АСЕАН, рассмотреть возможность сотрудничества и обмена опытом в области цифровой трансформации и предпринимательства в сотрудничестве с перспективами сообщества АСЕАН до 2025 года, а также планом работы АСЕАН по делам молодежи на 2021-2025 годы.

На встрече делегаты заслушали 2-й отчет Индекса развития молодежи АСЕАН и приняли совместное заявление 12-го АММИ, которое включает 13 статей с важным содержанием, связанным с развитием молодежи.

Совместное заявление также обязывает поддерживать взносы и эффективное использование Фонда молодежных программ АСЕАН (AYPF), приветствует первое участие Тимора-Лешти в совещании в качестве наблюдателя и соглашается созвать 13-ю АСММ в следующем году.

ИЖВ/ВИА

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