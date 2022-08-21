Вьетнам увеличит импорт угля в период 2025-2035 гг.

С ростом спроса на уголь, достигающего пика в 2030–2035 гг., Вьетнаму придется увеличить импорт угля для удовлетворения потребностей внутреннего производства.

Министерство промышленности и торговли (МПТ) недавно опубликовало проект Стратегии развития угольной промышленности Вьетнама.

Согласно информации в этом проекте, поскольку спрос на уголь продолжает расти, достигнув пика в 2030-2035 гг., Вьетнаму придется увеличить импорт угля для удовлетворения внутренних производственных потребностей.

Данные показывают, что внутреннее потребление угля быстро увеличилось с 27,8 млн. тонн в 2011 году (что составляет 62,2% от общего потребления угля) до 38,77% млн. тонн в 2015 году (что составляет 96,8% от общего потребления угля) и около 53,52 млн. тонн в 2021 году (что составляет 96,7% от общего потребления угля).

Так, объемы потребляемого сегодня угля более чем в 2 раза превышают показатели 2011 года; при чем, в основном, объем потребления угля для производства электроэнергии имеет большие темпы роста, почти в 4 раза.

Вьетнам является развивающейся страной, поэтому спрос на первичную энергию, включая уголь, в ближайшее время продолжит расти, достигнув пика в период 2030-2035 гг. После этого он будет постепенно снижаться, так как многие угольные электростанции прекратят работу после 2035 года, а это соответствует дорожной карте развития энергетики.

Прогнозируется, что спрос на уголь во Вьетнаме будет варьироваться от 94 до 97 млн. тонн в 2025 году и достигнет пика в 125-127 млн. тонн в 2030 году; к 2045 г. потребность в угле снизится до 73-76 млн. т в год.

На основании ресурсов и запасов угля, геологических условий и технологии добычи в МПТ заявили, что в период с настоящего момента до 2030 года ожидается увеличение объема производства до 43-47 млн. тонн товарного угля в год. Затем объем производства постепенно сократится в период 2035-2045 гг., примерно до 45 млн. тонн угля.

Спрос на энергетический уголь после 2040 года снизится в результате энергетического перехода для достижения целей по сокращению выбросов. Будет стимулироваться разработка угля, используемого для неэнергетических целей, таких как азотные удобрения, химикаты и водород. Таким образом, товарный уголь будет продвигаться на экспорт за счет высококачественных сортов угля.

Согласно прогнозу, спрос на уголь увеличится к 2035 году с 94-127 млн. т в год, в основном за счет увеличения потребности в энергетике и отраслях экономики, таких как цемент, металлургия, химия, затем постепенно снизится до 73-76 млн. т к 2045 году.

Между тем, товарный уголь отечественной добычи сохраняется только на уровне 45-47 млн. т в год в период 2025-2035 гг. и постепенно снизится до 42-44 млн. т в год в 2045 г.

Таким образом, для удовлетворения потребности в угле для производства, как ожидается, импорт угла должен достичь около 50-83 млн. тонн в период 2025-2035 гг., а затем пойдет постепенное снижение объема импорта до примерно 32-35 млн. тонн в 2045 году.

В этом проекте МПТ сообщил, что на рынке угля в период до 2030 года большая часть отечественного угля будет отдаваться приоритетному производству электроэнергии для обеспечения национальной энергетической безопасности, что составляет около 85-90% (39-42 млн. тонн) общей добычи товарного угля.

Наряду с этим, к 2030 году Вьетнам должен импортировать больше всего угля – около 80 млн. тонн. За этот период во Вьетнаме постепенно сформируется рынок угля с множеством продавцов и покупателей, диверсифицированными источниками угля и поставщиками угля.

В целях обеспечения развития угольной отрасли в проекте МПТ сказано, что с точки зрения механизмов и политики государство организует исследование и оценку угольного бассейна на Красной реке и ряда других угольных бассейнов на континентальном шельфе Вьетнама; обнародует соответствующие механизмы и политику для поддержки и поощрения предприятий к инвестированию в разведку и разработку угля за рубежом, для поиска и диверсификации источников импорта угля во Вьетнам для удовлетворения внутреннего спроса.