Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Вьетнам требует от Китая уважать суверенитет Вьетнама над архипелагом Хоангша

Вьетнам требует от Китая уважать суверенитет Вьетнама над архипелагом Хоангша в соответствии с международным правом, а также суверенные права и юрисдикцию Вьетнама в морских зонах, установленных в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года (ЮНКЛОС 1982).
  Официальный представитель Министерства иностранных дел Фам Тху Ханг отвечает на вопросы журналистов СМИ. Фото: ВИА  
5 мая, отвечая на вопрос журналиста о реакции Вьетнама на недавнее введение Китаем запрета на рыболовство с 1 мая по 16 августа 2026 года в ряде районов Восточного моря, официальный представитель Министерства иностранных дел Вьетнама Фам Тху Ханг подчеркнула:

«Позиция Вьетнама в отношении запрета на рыболовство, введённого Китаем в Восточном море, является последовательной и неоднократно чётко излагалась на протяжении последних лет.

Вьетнам требует от Китая уважать суверенитет Вьетнама над архипелагом Хоангша в соответствии с международным правом, а также суверенные права и юрисдикцию Вьетнама в морских зонах, установленных в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года (ЮНКЛОС 1982); уважать право вьетнамских рыбаков осуществлять законную деятельность в морских зонах Вьетнама и в водах за пределами национальной юрисдикции в соответствии с международным правом, в частности ЮНКЛОС 1982; воздерживаться от действий, осложняющих ситуацию, и вносить вклад в поддержание мира, стабильности и основанного на праве порядка в Восточном море».

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Генеральный секретарь, Президент То Лам принял Советника по национальной безопасности Индии

Генеральный секретарь, Президент То Лам принял Советника по национальной безопасности Индии

По сообщению специального корреспондента ВИА, во второй половине дня 5 мая в столице Нью-Дели (Индия) в рамках государственного визита в Республику Индия Генеральный секретарь, Президент То Лам принял Советника по национальной безопасности Индии Аджита Довала.
ПОДРОБНЕЕ

Top