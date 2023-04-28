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Вьетнам твердо привержен обеспечению прав человека

Министерство иностранных дел (МИД) в сотрудничестве с Программой развития ООН (ПРООН) во Вьетнаме организовало международный семинар на тему "Опыт составления докладов в рамках механизма Универсального периодического обзора (УПО)". Министерство иностранных дел (МИД) в сотрудничестве с Программой развития ООН (ПРООН) во Вьетнаме организовало международный семинар на тему "Опыт составления докладов в рамках механизма Универсального периодического обзора (УПО)".

В своем выступлении директор департамента международных организаций МИД Фам Хай Ань отметил, что с момента присоединения к механизму Универсального периодического обзора (УПО) Вьетнам показал свою серьезность и ответственность, при этом страна приняла больше рекомендаций, достигнув 83% рекомендаций третьего цикла УПО, что выше, чем в среднем по другим странам.

В начале 2022 года Вьетнам представил Совету ООН по правам человека (СПЧ ООН) свой добровольный среднесрочный доклад о выполнении рекомендаций третьего цикла УПО, став одной из 39 стран, представивших этот документ.

В рамках четвертого цикла страна планирует представить свой доклад в совет в начале 2024 года, а КПЧ ООН, по словам Анха, утвердит обзор на 57-й сессии в сентябре того же года.

По словам Aня, в рамках четвертого цикла страна планирует представить свой доклад Совету в начале 2024 года, а СПЧ ООН планирует утвердить обзор на своей 57-й сессии в сентябре того же года.

В процессе составления доклада Вьетнам приложил усилия для обеспечения соблюдения некоторых принципов, включая выполнение рекомендаций УПО в сочетании с руководящими принципами и политикой по гарантированию и поощрению прав человека, а также построению правового социалистического государства.

Выступая на мероприятии, Постоянный координатор ООН во Вьетнаме Полин Тамезис высоко оценила твердые обязательства Вьетнама по обеспечению политических рамок и сочетанию социально-экономического роста с правами человека, продемонстрированные в его докладах.

В Совете по правам человека Вьетнам сыграл важную роль в прошлом месяце, выступив автором резолюции "Празднование 75-летия принятия Всеобщей декларации прав человека". Я надеюсь на тесное взаимодействие с правительством и народом Вьетнама в реализации этой и других резолюций СПЧ", - сказала она.

Присутствовавший на мероприятии посол Австралии Эндрю Голедзиновск высоко оценил социально-экономические достижения Вьетнама, которые позволили миллионам людей выбраться из нищеты и получить доступ к продовольствию, образованию и услугам безопасности, отметив, что здравоохранение в стране соответствует высоким стандартам и развивается.

Он отметил, что правительство Вьетнама прилагает большие усилия для повышения уровня жизни этнических меньшинств.

УПО - это уникальный процесс регулярного изучения данных по правам человека всех 193 государств-членов ООН. Это значительное нововведение СПЧ, основанное на равном отношении ко всем странам. УПО дает возможность всем государствам заявить о том, какие действия они предприняли для улучшения ситуации с правами человека в своих странах и для преодоления проблем, препятствующих осуществлению прав человека. Обмен передовым опытом в области прав человека по всему миру является неотъемлемой частью УПО.

ИЖВ/ВИА

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