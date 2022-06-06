Вьетнам сыграл с действующим чемпионом РК вничью 1:1

Вьетнам U23 (в красном) сыграл вничью 1:1 с U23 РК во втором матче группы C финального турнира Кубка Азии U23 2022 года, 5 июня. (Фото: ВИА)

U23 Вьетнама сыграла вничью 1:1 с действующим чемпионом Республикой Корея (РК) во втором матче группы C Кубка Азии AFC U23 2022 5 июня, несмотря на то, что команда сравняла счет за менее чем 30 минут до конца игры.

РК вышла вперед благодаря Чо Ён-вуку, но на 78-й минуте количество игроков сократилось до 10 человек. Всего через 5 минут Вьетнам сравнял счет благодаря прекрасному голу, забитому Ву Тиен Лонгом.

7 вьетнамцев, вышедших в стартовом составе в матче на стадионе «Локомотив» в Ташкенте, были моложе 21 года. Куан Ван Чуан заменил Нгуена Ван Тоана, который повредил палец после матча против Таиланда 3 июня, а Нгуен Тхань Бинь и Ли Конг Хоанг Ань вернулись, чтобы усилить команду.

Между тем, для южнокорейской стороны Хван Сон Хона основные игроки Ли Кан Ин, О Се Хун и Чо Ён Ук находятся на скамейке запасных.

На 8-й минуте Ли Джин Ён забил гол после того, как Лыонг Зуй Кыонг потерял мяч сразу за пределами штрафной площади. Однако усилия полузащитника остановил Бинь.

Имя Чуана означает «точно» на вьетнамском языке, а второй вратарь был точен во всех своих сейвах и ударах, сохраняя счет 0:0 до перерыва.

Второй тайм начался с того, что Вьетнам получил первый опасный шанс, когда герой финального матча SEA Games Ням Ман Зунг головой забил мяч над перекладиной на 52-й минуте.

В следующие 10 минут РК ответила огромным давлением, когда Ко Джэ Хён и О Се Хун вынудили Куан Ван Чуана сделать суперсейв.

Но даже героизм Чуана не смог закрыть трещины во вьетнамской обороне. На 64-й минуте Туан Тай совершил ужасную ошибку, которая привела к контратаке со стороны РК. Чо Ён-вук оказался в шестиярдовой штрафной зоне Вьетнама, и его отличный поворот и удар прошли мимо Чуана.

На 73-й минуте контратака привела к навесу мяча Фан Туан Тая с левого фланга, который прошел через оборону РК. Мяч перешел к Ву Тиен Лонгу, который был свободен в штрафной зоне и забил гол в верхнюю часть ворот Го Дон Мина.

Обе команды активно сошлись на последних минутах матча, но обе защиты остались сильными, и матч закончился ничьей со счетом 1:1.

С этим результатом Вьетнам находится на втором месте с двумя баллами. Встретившись с сильнейшими командами группы C в Таиланде и РК, в среду Вьетнам встретится с Малайзией, чтобы заработать три очка и выйти во второй раунд.



