Вьетнам сыграет с Саудовской Аравией в четвертьфинале Кубка Азии до 23 лет

Вьетнам сыграет с Саудовской Аравией (в белом) в четвертьфинале чемпионата Азии до 23 лет 12 июня. Фото: vff.org.vn

Вьетнам сыграет с Саудовской Аравией в четвертьфинале чемпионата Азиатской футбольной конфедерации (AFC) до 23 лет в Узбекистане.

Вечером 9 июня Саудовская Аравия обыграла ОАЭ со счетом 2:0 в финальном квалификационном матче и вышла на первое место в группе D. С этим результатом они сразятся с Вьетнамом, который занимает второе место в группе C.

Обеспечив победу со счетом 3:0 над Таджикистаном в другом матче, проходящем в то же время, Япония занимает второе место в группе D и сыграет с действующим чемпионом Республикой Корея в четвертьфинале.

Матч между Вьетнамом и Саудовской Аравией состоится 12 июня на стадионе «Локомотив» в 21:00 (по местному времени или в 23:00 по ханойскому времени).



