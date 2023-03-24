НОВОСТИ
Вьетнам сыграет с Австралией, Ираном и Ливаном в рамках женского Кубка Азии 2024 года
Между тем, в группу В входят Китай, Мьянма, Непал и китайский Тайбэй.
В раунде, назначенном на 3-11 июня 2023 года, команды сыграют по круговой системе, победители и занявшие вторые места из каждой группы пройдут в финал Кубка Азии среди женщин до 2024 года в Узбекистане.
К ним присоединятся три команды, выбранные под самым высоким номером на чемпионате АФК среди женщин до 19 лет в Таиланде 2019 года – из Япония, КНДР, Республики Корея и от хозяев турнира - Узбекистана.
Тренер Акира Иджири сказал, что соперники Вьетнама очень сильны, и тренерская коллегия планирует улучшить оборону на основе поражений, полученных в первом отборочном раунде.
Говорят, что Австралия явно превосходит их в группе и с высокой вероятностью выиграет путевку в следующий раунд, уступив второе место соревнованиям между Вьетнамом, Ираном и Ливаном. Вьетнам сыграет с Ираном, а затем с Ливаном, прежде чем встретиться с Австралией.