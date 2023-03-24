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Вьетнам сыграет с Австралией, Ираном и Ливаном в рамках женского Кубка Азии 2024 года

Женская сборная Вьетнама по футболу попала в группу А вместе с Австралией, Ираном и Ливией во втором отборочном раунде Кубка Азии 2024 среди женщин Азиатской федерации футбола (АФК) до 20 лет, согласно результатам жеребьевки, которая состоялась днем 23 марта. Женская сборная Вьетнама по футболу попала в группу А вместе с Австралией, Ираном и Ливией во втором отборочном раунде Кубка Азии 2024 среди женщин Азиатской федерации футбола (АФК) до 20 лет, согласно результатам жеребьевки, которая состоялась днем 23 марта.

Между тем, в группу В входят Китай, Мьянма, Непал и китайский Тайбэй.

В раунде, назначенном на 3-11 июня 2023 года, команды сыграют по круговой системе, победители и занявшие вторые места из каждой группы пройдут в финал Кубка Азии среди женщин до 2024 года в Узбекистане.

К ним присоединятся три команды, выбранные под самым высоким номером на чемпионате АФК среди женщин до 19 лет в Таиланде 2019 года – из Япония, КНДР, Республики Корея и от хозяев турнира - Узбекистана.

Тренер Акира Иджири сказал, что соперники Вьетнама очень сильны, и тренерская коллегия планирует улучшить оборону на основе поражений, полученных в первом отборочном раунде.

Говорят, что Австралия явно превосходит их в группе и с высокой вероятностью выиграет путевку в следующий раунд, уступив второе место соревнованиям между Вьетнамом, Ираном и Ливаном. Вьетнам сыграет с Ираном, а затем с Ливаном, прежде чем встретиться с Австралией.

ВИА/ИЖВ

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