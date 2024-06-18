Вьетнам считает Россию одним из своих приоритетных партнеров

На приеме. Фото: ВИA

Партия, государство и народ Вьетнама всегда помнят о значительной и искренней поддержке, оказанной советским и российским народом как исторически в период борьбы за национальную независимость и воссоединение страны, так и в настоящее время в деле строительства и защиты страны, сказал президент То Лам.

Высоко оценив позитивное развитие традиционной дружбы и всеобъемлющего стратегического партнерства между Вьетнамом и Россией по всем каналам и направлениям, он выразил свою радость в связи с значительным ростом двусторонней торговли и отметил, что остается огромный потенциал для дальнейшего сотрудничества, особенно в сфере экономики, торговли, инвестиций, инфраструктуры, транспорта, туризма и обмена между людьми.

Он также выразил уверенность в том, что существующие двусторонние механизмы обеспечат дальнейшее развитие всеобъемлющего стратегического партнерства. Он приветствовал тесную координацию и взаимную поддержку на международных форумах во имя мира, стабильности и развития в регионе и во всем мире.

Бездетко, со своей стороны, пообещал, что он и посольство будут продолжать прилагать усилия для углубления всеобъемлющего стратегического партнерства. Он выделил конкретные сферы, представляющие интерес для укрепления двусторонних связей, включая экономику и торговлю, национальную оборону и безопасность, образование и подготовку кадров, науку и технологии, туризм и обмен между людьми.



Обе стороны договорились о тесной координации усилий по тщательной подготовке соответствующих ведомств обеих стран к предстоящему визиту Президента России Владимира Путина во Вьетнам, способствующей дальнейшему укреплению солидарности, традиционной дружбы и всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами. Этот визит станет важной вехой в отношениях двух стран.



