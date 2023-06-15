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Вьетнам считает Кот-д'Ивуар одним из ведущих торговых партнеров в Африке

Вьетнам всегда считает Кот-д'Ивуар одним из своих главных торговых партнеров в Африке, заявил министр промышленности и торговли Нгуен Хонг Зиен, принимая 15 июня в Ханое председателя Национального собрания Кот-д'Ивуара Адаму Биктого.
  Министр промышленности и торговли Нгуен Хонг Зиен (справа) встречается с председателем Национального собрания Кот-д’Ивуара Адамой Биктого в Ханое 15 июня. Фото: ВИА  
Вьетнам всегда считает Кот-д'Ивуар одним из своих главных торговых партнеров в Африке, заявил министр промышленности и торговли Нгуен Хонг Зиен, принимая 15 июня в Ханое председателя Национального собрания Кот-д'Ивуара Адаму Биктого.

Вьетнам может полностью обеспечить африканскую страну необходимыми ей товарами, сказал министр Зиен своему гостю, предложив двум странам ускорить переговоры о заключении двустороннего соглашения о свободной торговле (ССТ) и преференциального торгового соглашения (ПТС), а также разработать более эффективный план сотрудничества.

Кот-д'Ивуар может служить мостом, который поможет Вьетнаму и Экономическому сообществу западноафриканских государств (ЭКОВАС) изучить возможность заключения подобных соглашений между сторонами, отметил министр.

Далее он рекомендовал двум странам активизировать обмен делегациями на всех уровнях и бизнес-делегациями, поощрять участие своих фирм в торговых выставках другой стороны, а также рассмотреть возможность продвижения совместной работы в области сельского хозяйства, пищевой промышленности и горнодобывающей промышленности.

Помимо риса, он предложил Кот-д'Ивуару увеличить импорт товаров, пользующихся спросом у него и Вьетнама, таких как текстиль, обувь, предметы домашнего обихода, строительные материалы, машины и электрооборудование.

В ответ Биктого сказал, что Кот-д'Ивуар всегда считает Вьетнам важным партнером в Азиатско-Тихоокеанском регионе и желает укрепить двустороннее сотрудничество во всех областях, особенно в экономике и торговле.

Выразив свою радость по поводу позитивного прогресса, достигнутого в торгово-экономических связях сторон, когда среднегодовой объем двусторонней торговли за последние пять лет достиг более 1 миллиарда долларов США, высший законодатель высоко оценил роль вьетнамского министерства в продвижении сотрудничества между странами. Он пообещал тесное сотрудничество с министерством для реализации предложений министра Зиена.

Биктого сказал, что в настоящее время его страна является важным транзитным рынком, через который проходят товары во многие страны Западной Африки, такие как Буркина-Фасо, Мали и Нигер. Это может облегчить доступ сильной продукции Вьетнама, такой как сельскохозяйственная продукция, текстиль, обувь и бытовые товары, на многие рынки стран-членов ЭКОВАС, добавил ог.

Кот-д'Ивуар является одним из двух ведущих рынков экспорта риса Вьетнама в Африке. В 2022 году Вьетнам экспортировал в эту страну 656.000 тонн риса на сумму почти 295 млн. долл. США.

Кот-д'Ивуар также является одним из основных поставщиков сырых орехов кешью во Вьетнам, причем расходы последнего на закупку этого продукта у первого обычно составляют 20-30% от общей стоимости импорта сырых орехов кешью 

ВИА/ИЖВ

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