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Вьетнам стремится укрепить стабильные торговые отношения с США
Обе стороны подчеркнули важность углубления стратегического партнерства, особенно в экономической и торговой сферах, которые являются ключевыми направлениями двусторонних отношений. Этот визит подчеркнул общее стремление к развитию сотрудничества, которое будет способствовать взаимному процветанию США и Вьетнама.
Заместитель министра Фан Тхи Тханг высоко оценила сотрудничество между Министерством промышленности и торговли Вьетнама и Торговым представительством США, подчеркнув значение диалогового механизма Совета по торговле и инвестициям Вьетнам - США. Это сотрудничество способствует обсуждению и реализации ключевых экономических и торговых инициатив.
В контексте торговой защиты заместитель министра выразила озабоченность в связи с увеличением числа дел о торговой защите против вьетнамского экспорта и призвала США учитывать позиции Вьетнама в каждом конкретном случае, чтобы обеспечить свободу торговли, справедливость, объективность и прозрачность в коммерческой деятельности обеих стран.
Вьетнам стремится развивать всеобъемлющие и долгосрочные экономические отношения с США, направленные на достижение устойчивого и сбалансированного торгового баланса. В этом контексте подчеркивается важность признания Вьетнама как страны с рыночной экономикой, что может укрепить позиции вьетнамских предприятий и обеспечить их равноправие в торговых отношениях.
Помимо вопросов торговой защиты, заместитель министра акцентировала внимание на сотрудничестве в области промышленности и энергетики, подчеркивая необходимость поддержки со стороны США в эффективной энергетической трансформации Вьетнама.
В ходе поездки заместитель министра также провела встречи с представителями Американской ассоциации экспортеров и импортеров и Торговой палаты Азия-Америка, где обсуждались перспективы инвестиций и развития в различных секторах вьетнамской экономики, подтверждая интерес американского бизнеса к углублению экономического сотрудничества с Вьетнамом.
Закрепление и расширение сотрудничества между Вьетнамом и Соединенными Штатами Америки обещает открыть новую страницу в истории двусторонних отношений, укрепляя экономические связи и способствуя совместному процветанию двух стран.