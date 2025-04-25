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Вьетнам стремится укрепить сотрудничество с Алжиром в нефтегазовой сфере

24 апреля в штаб-квартире Министерства промышленности и торговли Вьетнама заместитель министра Нгуен Шинь Нят Тан провёл встречу с депутатом Салехом Джеглулем - председателем Группы дружбы «Алжир – Вьетнам», прибывшим с рабочим визитом в Ханой с 21 по 26 апреля 2025 года.
  Общий вид рабочего заседания. Фото: Министерство промышленности и торговли.  
Заместитель министра Министерства промышленности и торговли с радостью приветствовал председателя Группы дружбы «Алжир – Вьетнам» и высоко оценил роль и позиции Алжира как одной из ведущих экономик Северной Африки с большим импортным спросом и значительным потенциалом. Он подчеркнул, что Алжир является одним из важных партнёров Вьетнама в этом регионе.

Нгуен Шинь Нят Тан отметил, что в первые месяцы 2025 года торговые отношения между двумя странами демонстрируют положительную динамику: экспорт Вьетнама в Алжир достиг почти 150 миллионов долларов США, что более чем в два раза превышает показатель за тот же период 2024 года.

Это создает прочную основу для дальнейшего расширения экономического и торгового сотрудничества, опирающегося на преимущества обеих стран. Вьетнам выразил заинтересованность в укреплении сотрудничества с Алжиром в нефтегазовой сфере, особенно в области предоставления нефтегазовых услуг. В свою очередь, Алжир может рассмотреть возможность стабильных поставок из Вьетнама таких товаров, как продовольствие, морепродукты, переработанные продукты, потребительские товары и строительные материалы.

Благодарив за тёплый приём, депутат Салех Джеглуль подчеркнул, что хорошие отношения между двумя странами были построены ещё в годы борьбы за независимость. Он отметил, что Алжир всегда испытывает глубокие чувства к Вьетнаму и уделяет внимание укреплению сотрудничества между парламентом Алжира и Национальным собранием Вьетнама. Алжир стремится к реформированию политики, снижению зависимости от экспорта нефти и газа, созданию благоприятной инвестиционной среды для привлечения иностранных инвесторов, а также повышению производственного потенциала внутри страны.

Помимо нефти и газа, Алжир также известен богатыми природными ресурсами, включая месторождения железной руды - одни из самых крупных в мире, а также знаменитыми сельхозпродуктами, такими как оливки и финики. Председатель Группы дружбы «Алжир – Вьетнам» выразил надежду, что вьетнамские предприятия проявят интерес к исследованию инвестиционных возможностей в промышленной сфере Алжира.

Согласившись с предложениями алжирской стороны, заместитель министра Нгуен Шинь Нят Тан предложил продолжить активное взаимодействие для углубления сотрудничества. В частности, он призвал алжирскую сторону рассмотреть предложения Вьетнама по пересмотру двустороннего торгового соглашения от 1994 года с целью упрощения торговых операций.

В сфере торговли стороны были призваны активнее поощрять участие предприятий в международных мероприятиях, проводимых в каждой из стран. Вьетнам пригласил алжирские делегации принять участие в Международной выставке по связям в цепочках поставок (4–6 сентября 2025 г.) и Международной продовольственной промышленной выставке (12–15 ноября 2025 г.).

В рамках сотрудничества в энергетической сфере вьетнамская сторона предложила Алжиру создать благоприятные условия и оказать поддержку для стабильной и эффективной эксплуатации совместных нефтегазовых проектов, а также продолжить содействие и предоставление возможностей для компании PVN в доступе к другим перспективным проектам на территории Алжира.

Высоко оценив предложения заместителя министра Вьетнама, депутат Салех Джеглуль отметил, что Группа дружбы «Алжир – Вьетнам» готова стать мостом между двумя странами и координировать усилия по продвижению предложений вьетнамской стороны, что будет способствовать углублению добрых политических и дипломатических отношений между двумя странами.

ВИА/ИЖВ

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