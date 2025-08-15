НОВОСТИ
Вьетнам стремится увеличить экспорт сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции в условиях неблагоприятных факторов
В период с января по июль объем экспорта в этом секторе составил более 39,7 млрд долларов США, что на 14,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экспорт сельскохозяйственной продукции вырос на 17% до 21,5 млрд долларов США, в то время как продукция лесного хозяйства увеличилась на 8,6% до 10,4 млрд долларов США, а выручка от продажи рыбных продуктов достигла 6,1 млрд долларов США, увеличившись на 13,8%. Экспорт животноводческой продукции вырос на 22,1% и составил 339,2 млн. долларов США.
США, Китай и Япония оставались главными экспортными рынками Вьетнама, демонстрируя продолжающийся рост, несмотря на неопределенность. В то же время экспорт в Европу вырос на 49% до 4,3 млрд долларов США, а на Ближний Восток и в Африку - на 10,9% и 8,9% соответственно.
Чан Тхань объясняет этот успех активными стратегиями отраслевых ассоциаций и экспортеров, которые сохранили и расширили поставки по всем продуктовым линиям.
Он поблагодарил предприятия за ускорение выполнения подписанных в США контрактов в период взаимного продления тарифов, а также за диверсификацию экспорта на недостаточно используемые, но традиционные рынки, такие как Китай и ЕС. Ожидается, что этот двусторонний подход смягчит влияние предстоящих тарифов и откроет новые возможности для роста, добавил он.
Что касается риса, то До Ха Нам, председатель Вьетнамской продовольственной ассоциации, сообщил, что за первые семь месяцев было экспортировано 5,5 млн тонн, что принесло доход в 2,8 млрд долларов. Хотя средние цены упали на 19% из-за спада на мировом рынке, объем экспорта вырос на 3,1%. По прогнозам, в 2025 году Вьетнам экспортирует около 8,8 млн тонн риса, сохраняя свои позиции второго по величине экспортера риса в мире после Индии.
Кофейная индустрия также продемонстрировала высокие показатели. Вьетнамская ассоциация кофе и какао сообщила о рекордных ценах в сезоне 2024-2025 годов, которые иногда превышали 5850 долларов за тонну. С января по июль Вьетнам экспортировал 1,1 млн тонн кофе, что на 66% больше, чем в прошлом году.
Что касается рыболовства, То Тхи Хыонг Лан, заместитель генерального секретаря Вьетнамской ассоциации экспортеров и производителей морепродуктов (VASEP), сообщила, что экспорт морепродуктов за тот же период достиг 6,22 млрд. долларов США, увеличившись на 17,2%.
Несмотря на эту динамику, экспортеры сталкиваются с трудностями, особенно в США. Нгуен Тхань Бинь, председатель Вьетнамской ассоциации производителей фруктов и овощей, отметил, что США, на долю которых в настоящее время приходится 8,42% экспорта фруктов и овощей Вьетнама, являются быстрорастущим рынком. Однако в настоящее время большая часть продукции ориентирована на азиатские сообщества, при минимальном проникновении на основной рынок США. Предстоящий 20-процентный взаимный налог серьезно ограничит дальнейший рост.
Нгуен Тхань Бинь предложил договориться о снижении или обнулении тарифов на вьетнамские фрукты и овощи, ссылаясь на их исключительное вьетнамское происхождение и отсутствие конкуренции с продукцией, выращиваемой в США. Вьетнам по-прежнему испытывает дефицит торгового баланса в этом сегменте, импортировав в 2024 году 560 миллионов долларов, а экспортировав только 360 миллионов долларов.
По его мнению, для повышения конкурентоспособности сектор должен инвестировать в разработку удобных для здоровья продуктов переработки, адаптированных к местным вкусам.
Исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и окружающей среды Чан Дык Тханг заявил, что, несмотря на глобальные трудности, министерство по-прежнему привержено достижению ежегодного роста сектора более чем на 4% и превышению 65 миллиардов долларов США в экспортном обороте в 2025 году с целью достижения 70 миллиардов долларов США.
Чан Дык Тханг охарактеризовал текущий период как вызов и возможность одновременно. Он подчеркнул необходимость совместных усилий министерств, местных органов власти и предприятий для поддержания динамики экспорта. По его словам, министерство в координации с министерствами промышленности и торговли и иностранных дел проведет целевые кампании по продвижению торговли, адаптированные для каждого рынка.
Он подчеркнул необходимость разработки четкой стратегии для каждого экспортного направления, а также создания сертифицированных на международном уровне сырьевых зон, сосредоточения внимания на качестве, интеграции высокотехнологичных процессов и улучшении упаковки, а также увеличения инвестиций в глубокую переработку и инновации.