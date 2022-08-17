Вьетнам стремится увеличить финансовые ресурсы для продвижения гендерного равенства

Регулирующие органы, организации гражданского общества и частный сектор выдвинули различные рекомендации по увеличению финансовых ресурсов для продвижения гендерного равенства во Вьетнаме во время конференции в Ханое 17 августа.

Они предложили способы применения гендерно-ответственного бюджетирования, и обеспечения того, чтобы потребности женщин, мужчин и других лиц полностью учитывались на протяжении всего бюджетного цикла, и усиления контроля со стороны сообществ, таких как гражданские организации и население, за распределением государственных инвестиций в бюджете с учетом гендерных факторов. перспектива.

Конференция «Укрепление финансовых ресурсов для продвижения гендерного равенства во Вьетнаме» была проведена Министерством планирования и инвестиций (МПИ), Институтом развития и общественного здравоохранения (LIGHT) в сотрудничестве с Органом ООН по гендерному равенству и расширению прав и возможностей Женщины (ООН-женщины) в рамках Совместной программы ООН по поддержке Вьетнама в реализации Комплексной финансовой стратегии до 2030 года для ускорения достижения Целей устойчивого развития (ЦУР).

В своем вступительном слове заместитель директора LIGHT д-р Нгуен Тху Жанг сказала, что, поскольку гендерное равенство важно для достижения ЦУР, оно требует политики поддержки от центрального до местного уровня.

Крайне важно, чтобы специалисты по планированию местного развития и бюджета лучше понимали гендерное равенство и учитывали его при планировании.

По словам Жанг, пересмотренный Закон о государственном бюджете 2015 года, в котором были введены основные правила обеспечения гендерного равенства в расходах государственного бюджета, привел к значительному прогрессу в этом вопросе. Однако впереди еще много проблем, добавила она.

Таким образом, эта конференция должна сосредоточиться на обсуждении ролей, которые заинтересованные стороны, включая частный сектор и организации гражданского общества, играют в увеличении финансовых ресурсов для гендерного равенства, а также на проблемах, стоящих перед этим процессом.

Элиза Фернандес Саенс, представитель структуры «ООН-женщины» во Вьетнаме, сказала, что Вьетнам добился различных успехов в продвижении гендерного равенства и расширении прав и возможностей женщин. Однако, по словам Саенс, нехватка финансовых ресурсов остается одним из самых больших препятствий, мешающих усилиям страны по выполнению своих обязательств по обеспечению гендерного равенства и ЦУР.

По ее словам, многие иностранные спонсоры сократили финансовую поддержку продвижения гендерного равенства во Вьетнаме, учитывая, что страна теперь является страной со средним уровнем дохода, подчеркнув, что для Вьетнама очень важно иметь возможность мобилизовать внутренние финансовые ресурсы для решения проблемы.

Она отметила, что структура «ООН-женщины» внедрила ряд инструментов для включения гендерного равенства в национальное планирование достижения ЦУР.