Вьетнам стремится стимулировать въездной туризм после пандемии

По словам Нгуен Чунг Ханя, директора Национальной администрации туризма Вьетнама (VNAT), который заявил, что, поскольку страна полностью вновь открыла туризм 15 марта, с открытой политикой «вакцинных паспортов» и возобновлением многих международных авиамаршрутов, особенно в связи с успешной организацией 31-х Игр Юго-Восточной Азии (Игр Юго-Восточной Азии), число иностранных гостей растет.

Недавно провинция Кханьхоа приветствовала 160 сингапурских туристов в своем знаменитом курортном городе Нячанг.

Приняв в конце марта несколько групп сингапурских и тайских путешественников, город Дананг работает над тем, чтобы привлечь больше посетителей из Индии. Между тем, остров Фукуок в провинции Киенжанг обслуживал 4.300 международных прибытий только в дни национального воссоединения (30 апреля) и майские праздники.

Выездной туризм также оживает.

Многие туристические агенты говорят, что туры в Юго-Восточную Азию и Северо-Восточную Азию в настоящее время являются магнитом для вьетнамских путешественников благодаря благоприятной политике этих направлений в отношении виз и «вакцинных паспортов». Некоторые компании, занимающиеся организацией туров в Европу и США, также отмечают рост числа клиентов.

Тем не менее, VNAT отметил, что, хотя въездной туризм был возобновлен, количество иностранных посетителей в стране еще не достигло допандемического уровня.

Нгуен Суан Куинь, генеральный директор туристической компании Allez Voyage, сказал, что фирма обслуживала всего несколько туристических групп из США. Многие путешественники желают остаться во Вьетнаме на более длительный срок, но в настоящее время безвизовый режим действует всего 15 дней. Кроме того, рост цен на топливо также привел к увеличению стоимости многих услуг, из-за чего компании стало сложно планировать прием туристов.

Директор компании Ventindo Travel Тхай Тхи Тхань Лан отметила, что, хотя Вьетнам вновь открылся для иностранных туристов, многие страны по-прежнему придерживаются ужесточенной политики в отношении поездок. Посетители с таких крупных рынков, как Китай и Россия, не вернулись во Вьетнам.

По словам президента Lux Group Фам Ха, предприятия также сталкиваются с многочисленными трудностями, связанными с нехваткой финансов и персонала, обновлением продукции, продвижением туризма и поиском клиентов.

Чтобы привлечь больше иностранных туристов, председатель Вьетнамской туристической ассоциации Ву Тхе Бинь предложил предприятиям нанимать новый персонал, проводить дополнительное обучение своих существующих сотрудников, одновременно разрабатывая новые продукты и модернизируя старые, чтобы предоставить путешественникам новый опыт.

Директор VNAT Кхань рекомендовал компаниям активизировать продвижение туризма на потенциальных рынках, таких как Европа, Япония, Республика Корея, Сингапур и Таиланд. Как туристические фирмы, так и населенные пункты должны активизировать применение технологий для повышения привлекательности своих направлений и туристических продуктов.

Согласно индексу развития путешествий и туризма Всемирного экономического форума за 2021 год, Вьетнам занял 52-е место среди 117 перечисленных стран, поднявшись на 8 позиций по сравнению с 2019 годом.

Данные Google показали, что количество международных запросов о туризме во Вьетнаме выросло на 50–75%, что является четвертым по величине приростом в мире.