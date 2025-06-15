НОВОСТИ
Вьетнам стремится расширить рынок для переработанного кофе
Резкий рост цен на кофе за последние 30 лет стал основной движущей силой для предприятий, заставляющей их ускорять инвестиции в технологии и переработку.
В настоящее время многие кофейные предприятия, особенно с иностранными инвестициями, наращивают инвестиции в строительство заводов по переработке кофе во Вьетнаме. По их мнению, самоконтроль в производстве - это способ контролировать качество и повышать конкурентные преимущества при глубоком участии в глобальной цепочке поставок.
Тем временем отечественные предприятия также вкладывают значительные средства в строительство новых фабрик. В апреле прошлого года компания «Нестле Вьетнам» объявила о вложении почти 1,9 триллиона донгов (около 73 миллионов долларов США) в расширение фабрики «Нестле Чиан» в южной провинции Донгнай, в результате чего общий инвестиционный капитал «Нестле» во Вьетнаме превысил 20 триллионов донгов.
Группа Trung Nguyen Legend только что начала строительство кофейной фабрики в городе Буонматхуот в провинции Даклак на Центральном нагорье с общим объемом инвестиций более 2 триллионов донгов. Это пятая фабрика в системе Trung Nguyen Legend во Вьетнаме и вторая фабрика в Даклаке.
Группа считает, что этот проект играет особую роль в формировании вьетнамской кофейной индустрии, участвуя в цепочке глубокой и тонкой переработки, создавая высокую стоимость.
Тем временем компания Highlands Coffee открыла в южной провинции Бариа - Вунгтау фабрику по обжарке кофе с инвестиционным капиталом в 500 млрд донгов и мощностью 75 000 тонн в год. На фабрике применяются немецкие технологии, отвечающие международным стандартам качества.
Тем временем акционерная компания Phuc Sinh готовится начать строительство завода стоимостью 500 млрд донгов.
Председатель компании Фан Минь Тхонг заявил, что на новом заводе, который начнет работу в 2026 году, будут применяться высокие стандарты обработки, чтобы напрямую выйти на европейский и японский рынки.
Группа компаний Intimex, которая обычно входит в тройку крупнейших экспортеров кофе, полностью запустила свой завод по производству растворимого кофе в южной провинции Биньзыонг, производя 4 000 тонн в год.
Однако он все еще не удовлетворяет рыночный спрос. Поэтому Intimex готовится инвестировать в фазу II, увеличив мощность фабрики до 8 000 тонн в год.
В 2024 году объем экспорта переработанного кофе из Вьетнама достиг 1,18 миллиарда долларов США. Среди видов экспортируемого кофе обработанный кофе занял второе место после кофе робуста с экспортной стоимостью 4,18 миллиарда долларов США.