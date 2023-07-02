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Вьетнам стремится развивать экологические промышленные парки
Это одновременно и большая амбиция, и вызов для такой развивающейся страны, как Вьетнам.
Развитие экологических промышленных парков, замкнутых производственных цепочек считается эффективным решением, способствующим реализации этой цели. Однако формирование эко-промышленных парков является непростым делом, при наличии значительных недостатков с точки зрения механизма, решительности и структуры предприятий.
Концепция эко-индустриального парка была впервые введена во Вьетнам в статье 2 Постановлении 82/2018/ NĐ-CP, регулирующего управление промышленными зонами и зонами экспортной переработки.
Эко-промышленный парк понимается как «сообщество» предприятий, совместно производящих продукцию и оказывающих услуги, направленные как на развитие, так и на защиту окружающей среды. Стандарт экопромышленного парка требует крупных инвестиций, которые могут соответствовать правилам.
Соответственно, инфраструктур должна строго соответствовать законодательству, охраны окружающей среды, работников и достаточнму количеству базовых услуг. Кроме того,не менее 25% земельной площади должно быть отведено под экологически чистое производство и эффективное использование ресурсов.
В эко-индустриальном парке существует по крайней мере 1 промышленное симбиотическое звено, объединяющее не менее 10% от общего числа участвующих предприятий. Кроме того, эко-индустриальный парк должен иметь механизмы мониторинга, управления вводимые ресурсами, выпускаемой продукцией, эффективностью использования ресурсов и выбросами.
Промышленные парки с нулевым уровнем выбросов
Обычные образы промышленных парков и зон экспортной переработки - это заводы, оборудование, работающее днем и ночью,большие товарные составы, перевозящие товары туда и обратно, склады, хранящие товары, доки, дым и загрязнение воды.
Однако для Нам Кау Киена - одного из немногих эко-промышленных парков - эти образы были заменены парками, прудами с рыбой, цветочными садами и кафе для молодежи...
Посещая промышленный парк Нам Кау Киен (уезд Тхуйнгуен, город Хайфон) можно увидеть зеленые деревья, покрывающие дорогу от входа, зеленые водоемы с креветками и рыбой.
В глубине этого индустриального парка воздух становится еще прохладнее благодаря японским цветочным садам, голландским садам, бассейнам, ресторанам, которые были отдельно спроектированы для создания пространства для отдыха.
Озеро регулирует очистку сточных вод промышленного парка, отфильтровывая отходы зеленой воды, в которой плавают тысячи рыб.
Фам Хонг Диеп, председатель правления компании Shinec, инвестор индустриального парка Нам Кау Киен, сказал.ю что в этом промышленном парке более 40% земли застроено парками, деревьями, общественными землями, инфраструктурой.
На сегодняшний день 100% сточных вод, выхлопных газов, пыли и заводских отходов в промышленном парке обрабатываются и измеряются с помощью электронной системы, автоматического контроля 24 часа в сутки.
По словам Фама Хонг Диепа, инвестиции в экопромышленный парк увеличат затраты примерно на 30% по сравнению с традиционными промышленными парками. В настоящее время индустриальный парк насчитывает более 80 сопровождающих инвесторов из 7 стран, в том числе 16-й «крупный» в мире, специализирующийся на производстве электронных чипов.
Формирование циркулирующих производственных цепочек
Формирование циркулирующих производственных цепочек в индустриальном парке считается одним из важных критериев экологического индустриального парка.
Сегодня во многих индустриальных парках формирование циркулирующей производственной цепочки затруднено, но в Нам Кау Киене уже существуют 3 циркулирующие производственные цепочки, а четвертая циркулирующая производственная цепочка только начинает создаваться.
Фам Хонг Диеп сказал, что, во-первых, необходимо рассказать о симбиотической цепочке, охватывающей сталелитейную промышленность с участием 16 предприятий. Стальной шлак, примеси из металлического лома сталелитейной промышленности будут классифицированы для извлечения металла. Остатки железа возвращаются на сталелитейный завод для выплавки заготовок.
Часть стального шлака не содержит металлического щебня, переработанные сита используются в качестве добавок к цементу, строительные материалы заменяют натуральный камень и создают другие продукты, такие как необожженный кирпич, бетонные конструкции,…
Представители АО Daithang, подразделения по сортировке и утилизации промышленных отходов, твердых бытовых отходов в промышленном парке Нам Кау Киен заявили, что эти виды отходов будут перерабатываться в сырье, используемое для предприятий в промышленных парках, включая электронные отходы, сталь, пластик... «У нас есть технологическая линия для утилизации всех отходов, сводя продукцию и отходы практически к нулю», - добавил он.
Согласно итоговому отчету о 30-летнем развитии промышленных парков, экономических зон при Министерстве планирования и инвестиций, который был согласован правительством, к 2030 году у 40-50% населенных пунктов будет план по преобразованию существующих промышленных парков в эко-промышленные, а 8-10% населенных пунктов будут ориентированы на строительство новых эко-промышленных парков.
Это внесет значительный вклад в конкретизацию обязательства по достижению чистого нулевого уровня выбросов к 2050 году.
Существует множество барьеров
В настоящее время в стране насчитывается более 400 промышленных парков, но можно по пальцам пересчитать количество промышленных зон, которые достаточно решительно настроены стать «экологически чистыми», как Нам Кау Киен.
По словам экономиста Май ван Ши, эффективность эко-промышлнных парков как и циркулярной экономики очевидна и ясна о ней много говорят, но реальность реализации по-прежнему сложна.
До сих пор не существует реального механизма стимулирования конкретно развития эко-промышленных парков, а именно инвестирования в экопромышленные парки с гораздо более высокими требованиями к капиталу.
Кроме того,вопросыпланирования,земельныефондыдлядеревьевиозелененияимеют решающее значениедлястроительстваэкопромышленныхпарковс самогоначала. Это требует воли, ответственности и большого энтузиазма со стороны компаний и инвесторов. Если они не будут мыслить синхронно с самого начала, этого не произойдет. Строительство эко-промышленных парков должно соответствовать многим критериям,если эти критерии очень просты, то компании могут активно выбирать инвесторов. Однако есть и очень сложные критерии, например, создание замкнутых экономических цепочек в промышленности.
Нужен свободный механизм
Чтобы способствовать развитию эко-промышленных парков и «зеленому» росту, правительство издало Постановление № 35/2022/NĐ-CP, регулирующее управление промышленными и экономическими зонами.
Ожидается, что это постановление создаст предпосылочную базу, создаст движищую силу, чтобы модель эко-промышленного парка действительно способствовать активной роли в «зеленом» росте, направленном на достижение целей устойчивого развития.
По словам заместителя министра планирования и инвестиций Нгуен Тхи Бить Нгока, модель эко-промышленного парка действительно играет активную роль в стратегии устойчивого развития страны только тогда, когда она распространяется по всей стране при поддержке политики, технологий, финансов, информации и механизма, у которого тесная связь между отечественными ведомствами и международными организациями.
По словам Дао Фан Лонга, эксперта в области машиностроения, для ускорения процесса Net Zero в промышленных парках необходимо в ближайшее время конкретизировать политику преференций для экопромышленных парков в Постановлении 35/2022/ND-CP. В то же время применять ряд отдельных льгот к тем подразделениям, которые успешно развивают или преобразуют эко-промышленные парки.