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Вьетнам стремится превратить фармацевтику в передовую отрасль
Они отметили, что фармацевтический сектор Вьетнама растет в среднем более чем на 10% в год, а стоимость рынка увеличилась с 2,7 млрд долларов США в 2015 году до 7 млрд долларов США в 2025 году, а к 2026 году прогнозируется 10 млрд долларов США.
В стране насчитывается более 238 сертифицированных ВОЗ-GMP заводов по производству лекарств, 17 заводов, соответствующих стандартам EU-GMP, более 5 000 оптовых дистрибьюторов и более 62 000 розничных точек продаж.
Фармацевтические препараты отечественного производства сегодня удовлетворяют около 50% национального спроса и завоевывают все большее признание на международных рынках.
Выступая от имени премьер-министра Фам Минь Тьиня, который находится в Давосе на 55-й ежегодной встрече Всемирного экономического форума, Нгуен Ван Нэн подчеркнул двойное значение фармацевтической промышленности как краеугольного камня общественного здравоохранения и движущей силы экономического роста. Он отметил, что перед лицом глобальных проблем, таких как пандемии, старение населения и растущие потребности в здравоохранении, технологии и инновации меняют фармацевтический ландшафт.
Национальная стратегия правительства Вьетнама по развитию фармацевтического сектора до 2030 года с перспективой до 2045 года определяет путь к тому, чтобы сделать Вьетнам лидером в региональной фармацевтической промышленности. Среди основных задач - модернизация производства, обеспечение безопасности лекарств, увеличение экспорта и интеграция в глобальные цепочки поставок.
Среди основных приоритетов стратегии - развитие научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) для создания фармацевтической продукции с высокой добавленной стоимостью, разработка растительных лекарств, высокотехнологичных препаратов и инновационных методов лечения, таких как биологические препараты и вакцины, сохранение и развитие редких местных лекарственных ресурсов, а также введение специальных инвестиционных стимулов, таких как льготная политика для проектов стоимостью более 120 миллионов долларов США.
Нгуен Ван Нэн подчеркнул, что цифровая трансформация и технологии будут играть центральную роль в развитии фармацевтического сектора. По его словам, новые технологии, такие как искусственный интеллект (ИИ), большие данные и Интернет вещей (IoT), обладают потенциалом для оптимизации исследований лекарственных препаратов, производственных процессов и управления цепочками поставок.
Он также выделил основные направления деятельности Вьетнама в процессе стимулирования роста отрасли, включая создание инновационных экосистем, высокотехнологичных фармацевтических исследовательских центров и специализированных фармацевтических промышленных зон, укрепление сотрудничества между предприятиями, исследовательскими институтами и университетами, а также подготовку специализированных кадров в области ИИ и цифровой трансформации для фармацевтического сектора.
Вьетнам стремится обеспечить соответствие своей фармацевтической промышленности международным стандартам, улучшить защиту интеллектуальной собственности и разработать прозрачные и эффективные системы регулирования закупок и распространения лекарств.
Чиновник призвал международные фармацевтические корпорации укреплять партнерские отношения и расширять инвестиции во Вьетнаме. Он отметил возможности для сотрудничества в области высокотехнологичного производства лекарств и развития устойчивой цепочки поставок.
Подтвердив принцип премьер-министра Фам Минь Тьиня «гармонизации выгод и разделение рисков», Нгуен Ван Нен пообещал поддерживать иностранных инвесторов со стороны правительства для обеспечения долгосрочной и устойчивой деятельности во Вьетнаме