Вьетнам стремится превратить потенциал экспорта фруктов в свое преимущество

Линия переработки манго на экспорт в Nafoods Southern Company. Фото: ВИА

Ряд фруктов, выращенных во Вьетнаме, успешно вышли на высокодоходные и требовательные рынки, и страна постоянно ищет способы усилить свою экономическую мощь за счет экспорта фруктов.

Около полувека назад вьетнамские семьи могли только мечтать о достаточном количестве еды, сталкиваясь с ужасным голодом и недоеданием. Для некоторых из них было немыслимым, что однажды люди смогут в достаточной мере обеспечить себя питательной, вкусной и безопасной пищей.

Страна Юго-Восточной Азии заработала почти 2 млрд. долл. США на экспорте фруктов и овощей за первые 7 месяцев 2022 года.

Китай уже много лет является крупнейшим импортером Вьетнама. Хотя поставки северному соседу в последнее время сократились из-за более строгих правил в отношении импортируемых продуктов питания, вьетнамские фрукты и овощи продемонстрировали значительный рост на других крупных рынках, таких как США, Республика Корея, Япония и Австралия.

Многие экспортеры обращают внимание на европейские рынки, где их продукция облагается нулевой ставкой налога в соответствии с Соглашением о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом (EVFTA), и на этих рынках наблюдается растущий спрос на тропические фрукты и овощи.

Данные Главного таможенного управления показывают, что экспорт фруктов и овощей Вьетнама в Европу в 2021 году достиг 303 млн. долл. США, что на 17,4% больше, чем в прошлом году.

Также ведутся переговоры о выходе на новые рынки других свежих фруктов.

Чтобы воспользоваться возможностями, во многих местностях готовятся участки для выращивания и источники сырья.

Провинция Тьенжанг в дельте Меконга, крупнейшая фруктовая провинция Вьетнама, стремится расширить плантации, чтобы помочь увеличить доходы фермеров и экспорт. В последние годы провинция превратила много непродуктивных рисовых и других полей в ценные сады, которые могут адаптироваться к соленой воде рек и засухе.

Точно так же провинция Центрального нагорья Жалай сделала маракуйю одним из 4 основных фруктов. К 2025 году компания планирует увеличить площадь своих плантаций маракуйи до 20.000 га, что в 5 раз больше нынешней площади.

Для обеспечения устойчивости экспорта фруктов и дальнейшего проникновения на традиционные рынки и даже на рынки высокого класса безопасное производство будет жизненно важным фактором, который укрепит сильные стороны сельского хозяйства страны, чтобы усилить ее позиции в качестве одного из крупнейших экспортеров свежих фруктов в мире.

В 2021 году, после того как в нескольких партиях вьетнамского дуриана было обнаружено превышение допустимого уровня остатков пестицидов, Япония усилила проверки дуриана, импортируемого из Вьетнама, что затруднило доступ фруктов на японский рынок.

Другие требовательные рынки, такие как США и европейские страны, настаивают на соблюдении Глобальной надлежащей сельскохозяйственной практики (GAP) и строгом пороге химических остатков для вьетнамского дуриана. Дурианы, которые не отвечают всем требованиям, рискуют быть отвергнутыми.

Это может нанести большие убытки фермерам и экспортерам фруктов, а также экономике и репутации Вьетнама.

Дополнительные усилия, время и бюджет необходимы для соблюдения правил безопасного производства. Однако восстановить доверие экспортных рынков будет труднее, если стандарты не будут соблюдаться.

В отчете Всемирного банка о нормах безопасности пищевых продуктов также отмечается, что страны с высоким уровнем инцидентов, связанных с безопасностью пищевых продуктов, могут понести огромные экономические потери, а также упустить возможности для глобальной торговли.



