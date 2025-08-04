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Вьетнам стремится построить финансовый центр мирового уровня
Инициатива по созданию IFC была подтверждена в качестве стратегического приоритета в ключевых партийных и правительственных документах, включая резолюцию 43-NQ/TW Политбюро, заключение 79-KL/TW и Объявление 47-TB/TW. Центральный руководящий комитет опубликовал подробный план действий, предусматривающий создание всеобъемлющей правовой базы и политики, направленной на привлечение капитала, передовых технологий, талантов и инноваций.
Выступая на национальной конференции 2 августа, премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул актуальность этой задачи, назвав IFC важнейшим центром не только финансовой и денежно-кредитной деятельности, но и более широким центром мобилизации капитала, технологического прогресса, квалифицированных людских ресурсов и современного управления. Этот центр будет функционировать в рамках специального правового режима, обеспечивающего международную конкурентоспособность.
Ускоренные этапы развертывания в городах Хошимин и Дананг
В городе Хошимин в стадии реализации находятся планы по размещению МФЦ в новом городском районе Тхутхием и частях районов Сайгон и Бентхань, которые в общей сложности занимают 793 га. Ожидается, что стоимость проекта составит 172 трлн донгов (около 7 млрд долларов США), при этом только на основную зону в ближайшие два-три года придется 16 трлн донгов.
Эксперты подчеркивают необходимость создания надежной правовой базы, политики, благоприятствующей инвесторам, и современной инфраструктуры для поддержки деятельности центра.
Тем временем в Дананге был сформирован подготовительный комитет во главе с председателем муниципального народного комитета Лыонг Нгуен Минь Чиетом, который будет руководить развитием своего МФЦ.
Город утвердил подробные планы зонирования и расчистки территории для зоны Бакми–Шонча площадью 793 га, а также ускорил развитие инфраструктуры и привлечение инвестиций.
До завершения строительства основного объекта, 22-этажное здание второго программного парка будет временно использоваться в качестве штаб-квартиры с конца 2025 года. Параллельно город развивает кластеры финтеха, учебные и экспериментальные центры, интегрированные в единую экосистему. Также ускоряется реализация других ключевых инфраструктурных проектов, таких как порт Лиенчиеу, расширение аэропорта Чулай и прокладка подводного кабеля ALC, чтобы создать современную и синхронизированную сеть. Развитие высококвалифицированных кадров
Председатель Народного комитета города Хошимин Нгуен Ван Дыок обозначил три ключевых элемента успеха МФЦ: эффективную институциональную структуру, современную инфраструктуру и квалифицированные человеческие ресурсы. Город сотрудничает с Вьетнамско-германским университетом для подготовки экспертов, которые будут проходить стажировки в международных МФЦ, а затем возвращаться для работы на местах.
В Дананге усиливается международное сотрудничество. В июле город подписал меморандум о взаимопонимании с консорциумом Terne Holdings – The One Destination. Консорциум стремится к устойчивому инвестированию, содействует подготовке высококвалифицированных кадров и предоставить десять стипендий на обучение в Сингапуре, начиная с августа 2025 года.
Секретарь городского комитета партии Дананга Нгуен Ван Куанг заявил, что город подготовил необходимую инфраструктуру, человеческие ресурсы и условия для поэтапной реализации МФЦ на своей территории.