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Вьетнам стремится получить статус развивающегося фондового рынка к сентябрю

Финансовые власти Вьетнама стремятся повысить статус фондового рынка страны с «пограничного» до «развивающегося» к сентябрю 2025 года. Этот шаг может открыть возможности для внутренних и глобальных инвесторов и закрепить место Вьетнама на международной финансовой арене. Работа рынка в соответствии с международными стандартами

Этот шаг согласуется с более широкой стратегией, направленной на соответствие мировым стандартам. Министерство финансов (МФ) выпустило новые правила, направленные на повышение прозрачности и эффективности операций с ценными бумагами, клиринга, расчетов, брокерских операций и раскрытия информации.

Хоанг Ван Тху, заместитель председателя Государственной комиссии по ценным бумагам (ГКЦБ), назвал эти изменения основой для создания более прозрачного и эффективного механизма платежей, хранения и клиринга, что является необходимым условием для модернизации.

Важный шаг вперед был сделан в мае с запуском торговой системы Корейской биржи KRX, которая работает без сбоев и укрепляет доверие инвесторов.

В ближайшее время будут проведены дополнительные реформы, в том числе указ об ослаблении ограничений на иностранную собственность в компаниях, зарегистрированных на бирже. Министерство финансов совместно с SSC и Государственным банком Вьетнама (SBV) также упростило процедуру открытия иностранцами счетов в местной валюте для косвенных инвестиций. «Это важные шаги для улучшения доступа на рынок», - сказал Хоанг Ван Тху.

Рынок набирает обороты

Фондовый рынок Вьетнама демонстрирует признаки оживления. VN-Index, эталонный показатель фондовой биржи Хошимина, на прошлой неделе закрылся на отметке 1 386,97 пункта, что на 1,13 % больше, чем на предыдущей неделе, и является самым высоким показателем за последние три года. Объем торгов достиг семинедельного максимума и составил 26,22 трлн донгов (1,1 млрд долларов США), свидетельствуют данные MB Securities.

По некоторым показателям рынок остается относительно недорогим. Его отношение цены к прибыли 14,1 ниже среднего пятилетнего показателя 15,6, что может привлечь долгосрочных инвесторов. Такие сектора, как банковский сектор, розничная торговля, сталелитейная промышленность и телекоммуникации, могут привлечь свежий капитал на фоне оптимизма по поводу обновления экономики и потенциального притока иностранных инвестиций.

Повышение прозрачности и эффективности рынка

Заместитель министра финансов Нгуен Дык Чи заявил, что повышение рейтинга откроет двери для глобальных фондов, желающих получить доступ к одной из самых быстрорастущих экономик Азии. Помимо технических аспектов, международные рейтинговые агентства внимательно следят за впечатлениями иностранных инвесторов, в частности за простотой доступа и операционной эффективностью.

«Получить статус развивающегося рынка сложно, но удержаться на нем еще сложнее», - предупредил Хоанг Ван Тху. Для решения этой проблемы Вьетнам вводит омнибусные счета, чтобы упростить институциональное инвестирование и повысить эффективность рынка.

Доктор То Хоай Нам, член Национального совета по устойчивому развитию, постоянный заместитель председателя и генеральный секретарь Вьетнамской ассоциации малых и средних предприятий, заявил, что прозрачный и хорошо регулируемый финансовый рынок жизненно необходим для долгосрочного экономического роста. Он призвал укрепить законодательную базу, ужесточить надзор для борьбы с манипулированием рынком и ложными слухами, а также предоставить SSC большую автономию.

По его словам, ослабление ограничений на иностранную собственность в нечувствительных секторах может еще больше повысить привлекательность Вьетнама.

В долгосрочной перспективе он предложил разрешить сертификатам отдельных фондов торговать в иностранной валюте, чтобы увеличить объем непрямых иностранных инвестиций. Он также призвал ускорить цифровую трансформацию рынка ценных бумаг, чтобы повысить скорость транзакций, минимизировать технические сбои и предотвратить перегрузку системы.

ВИА/ИЖВ

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