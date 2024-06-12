Вьетнам стремится положить конец детскому труду с помощью предоставления средств к существованию

Дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, принимают участие в форуме "Предотвращение и минимизация детского труда". Фото: ВИA

В этом году послание Всемирного дня борьбы с детским трудом звучит так: «Давайте действовать в соответствии с нашими обязательствами. Положим конец детскому труду!».



Усилия по сокращению детского труда



Национальный доклад о детском труде за 2020 год, подготовленный Министерством труда, инвалидов войны и социального обеспечения Вьетнама, показывает, что более 1 миллиона детей участвуют в трудовых деятельностях. Из них большинство детей работают в сферах сельского хозяйства, строительства и услуг.



Дети, вынужденные рано работать, сконцентрированы в сельских и горных районах на севере, в Центральном нагорье и в дельте Меконга, где экономические условия менее развиты, а возможности получения образования ограничены.



Согласно отчету Детского фонда ООН во Вьетнаме (ЮНИСЕФ), уровень детского труда в сельской местности почти в 4 раза выше, чем в городах.



По мнению экспертов, существует множество причин, по которым детям приходится рано выходить на работу. Первая причина, которую можно упомянуть, - это бедность; большинство домохозяйств, которые используют детский труд, имеют низкий доход, которого недостаточно для повседневной жизни.



Отчет Министерства труда, инвалидов войны и социального обеспечения показывает, что 70% работающих детей живут в бедных или малоимущих семьях. Вторая причина заключается в том, что некоторые дети не могут продолжать ходить в школу, потому что им приходится помогать своим семьям зарабатывать на жизнь.

По данным ЮНИСЕФ, более 20% таких детей не имеют возможность ходить в школу или вынуждены рано её бросить..



Чтобы сократить детский труд, Вьетнам издал множество правовых документов, направленных на усовершенствование правовой базы для защиты прав детей и предотвращения этой ситуации. Закон о детях 2016 года и Трудовой кодекс 2019 года содержат строгие правила в отношении детского труда.



Закон о детях 2016 года четко определяет права детей, включая право на защиту от детского труда и других форм эксплуатации. Закон также предлагает строгие меры за нарушение прав детей.



Трудовой кодекс 2019 года полностью запрещает использование детского труда до 15 лет, за исключением некоторых легких работ, не влияющих на здоровье и образование детей.

Для детей от 15 до 18 лет законом также предусмотрены строгие регламенты рабочего времени, вида работы и условий труда.

Правительство Вьетнама подписало и ратифицировало множество международных конвенций о правах детей и борьбе с детским трудом, таких как Конвенции МОТ № 138 и № 182.



Кроме того, для минимизации этой ситуации реализуются национальные программы, такие как Программа по предотвращению и сокращению детского противозаконного труда на период 2021-2025 гг., с перспективой до 2030 года, включая меры по поддержке образования, профессиональной подготовки и улучшения качества жизни для бедных домохозяйств.



Правительство также реализует множество программ по оказанию поддержки образованию для бедных детей, особенно в отдаленных районах. Ежегодно тысячи бедных учеников, учащихся, оказавшихся в трудных жизненных обстоятельствах, и сирот получают стипендии и поддержку на оплату обучения.



В 2023 году Детский фонд Вьетнама предоставил 13 877 стипендий на сумму 9,4 миллиарда донгов, поддержав 17 800 тысяч детей, находящихся в особых жизненных обстоятельствах, на общую сумму более 20 миллиардов донгов.

Кроме того, многие школы, особенно в сельских и горных районах, были построены или модернизированы. Национальная целевая программа по образованию и обучению способствовала улучшению условий обучения для сотен тысяч учеников.



В 2023 году были построены и модернизированы 272 социальных объекта для детей. В настоящее время сектор образования и профессиональной подготовки также стремится мобилизовать долю учащихся средних школ, посещающих школу в нужном возрасте, чтобы к 2030 году достичь как минимум 95%; уровень средней школы и ее эквивалент достигают минимум 75%, чтобы гарантировать каждому ребенку возможность учиться как минимум до окончания средней школы.



Предоставление средств к существованию



Данг Хоа Нам, директор Департамента по делам детей, отметил, что за последние 10 лет Вьетнам добился замечательных успехов в борьбе с детским трудом, создав прочную правовую основу для лучшего соответствия международным стандартам и реализовав программы и проекты по сокращению детского труда на центральном и местном уровнях.



По мнению экспертов, международное сотрудничество является одной из наиболее эффективной мерой, помогающей решать главную причину роста детского труда - бедность.



Международные проекты были сосредоточены на поддержке средств к существованию уязвимых семей, помогая детям участвовать в трудовой деятельности надлежащим и безопасным образом в соответствии с законом.



Проект технической помощи для повышения национального потенциала по предотвращению и сокращению детского труда во Вьетнаме (ENHANCE), реализованного Международной организацией труда (МОТ) в сотрудничестве с Министерством труда, инвалидов войны и социального обеспечения в 3 населенных пунктах, таких как Ханой, Хошимин и Анжанг с 2015 года принес много положительных результатов.



По мнению экспертов, за последние три десятилетия Вьетнам добился многих достижений в сокращении бедности, благодаря чему уровень детского труда во Вьетнаме на 2% ниже, чем в среднем по Азиатско-Тихоокеанскому региону.



Усилия Вьетнама по сокращению детского труда были признаны международным сообществом и получили положительную оценку со стороны МОТ. Остался всего 1 год для завершения инициативы 8.7, направленной на достижение цели 8 в области устойчивого развития и стремления к искоренению детского труда во всех формах к 2025 году, среди которых Вьетнам является одной из 15 стран-первопроходцев в азиатском регионе.



Это требует непрерывных и долгосрочных усилий со стороны многих сторон, включая правительство, министерства, ведомства, отрасли, общины, семьи и самих детей. Только при тесном сотрудничестве и твердой приверженности Вьетнам сможет достичь цели защиты детей и обеспечения светлого будущего для молодого поколения.



