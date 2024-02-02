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Вьетнам стремится повысить конкурентоспособность экспорта сельскохозяйственной продукции в США

Вьетнам имеет большой потенциал для увеличения экспорта сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции в США, особенно при условии повышения качества и конкурентоспособности своей продукции. В 2023 году США были вторым по величине рынком для вьетнамской сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции, на долю которого пришлось 20,7% всего экспортного оборота.

По данным Агентства внешней торговли при Министерстве промышленности и торговли, статистика Комиссии по международной торговле США показала, что за первые 10 месяцев 2023 года США импортировали 1,43 млн тонн каучука. Однако Вьетнам экспортировал в США всего 20370 тонн на сумму 28,99 млн долларов США, заняв 13-е место среди поставщиков каучука на этот рынок и составив лишь 1,42% от общего объема импорта каучука в США.

На американском рынке вьетнамскому каучуку приходится конкурировать с каучуком из многих стран, включая Индонезию и Таиланд, чья доля на рынке США достигает 25,13% и 14,28% соответственно.

Между тем, в 2023 году до 88,7% от общего объема орехов кешью, импортируемых в США, пришлось на Вьетнам.

Среди экспортеров рыбной продукции в США за 10 месяцев прошлого года Вьетнам занял первое место по росту объемов и второе место по росту стоимости.

Примечательно, что в США наблюдается положительный рост импорта креветок, пангасиуса и тунца из Вьетнама. По данным Вьетнамской ассоциации экспортеров и производителей морепродуктов (VASEP), в настоящее время Вьетнам является 6-м по величине поставщиком рыбных продуктов в США после Канады, Чили, Индии, Индонезии и Эквадора.

Что касается тенденции потребления пангасиуса в 2024 году, то США не только сосредоточатся на замороженном филе рыбы - ключевом продукте Вьетнама, но и постепенно увеличат потребление переработанного пангасиуса и продуктов с высокой добавленной стоимостью, таких как плавательный пузырь и рыбная паста пангасиуса. Это требует от вьетнамской индустрии морепродуктов диверсифицировать свою продукцию и сосредоточиться на глубокой переработке, чтобы повысить конкурентоспособность на этом крупном рынке.

Что касается других продуктов, торговый советник Вьетнама в США До Нгок Хунг сообщил, что в 2022 году общий экспортный оборот корицы из Вьетнама в США достиг около 50 миллионов долларов США, что составляет 35% от общего импортооборота корицы в США. Поставки вьетнамского кардамона в США составили около 5 миллионов долларов США, или 13%.

Корица и кардамон являются не только популярными специми, но и широко используются в пищевой, фармацевтической и косметической промышленности. Их также добавляют в такие напитки, как чай, кофе и используют как пищевые добавки.

По словам До Нгок Хунга, американские потребители все больше интересуются продуктами, повышающими иммунитет, особенно после пандемии COVID-19, поэтому спрос на эфирные масла корицы и кардамона продолжает расти.

Это важные ценности для устойчивого развития, и они имеют потенциал для продвижения вьетнамского экспорта корицы и кардамона на американский рынок, подчеркнул он.

Он предложил местным властям разработать планы по обеспечению районов высококачественным сырьем с применением стандартов органического земледелия, чтобы повысить конкурентоспособность вьетнамской продукции по сравнению с аналогичной продукцией из других стран, таких как Индонезия, Шри-Ланка и Индия.

Перерабатывающие предприятия должны способствовать применению научно-технологических достижений и активно участвовать в международных торговых ярмарках для широкого продвижения вьетнамской продукции из корицы и кардамона на рынке, сказал он.

ИЖВ/ВИА

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