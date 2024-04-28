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Вьетнам стремится остаться крупнейшим в мире экспортером корицы
Основным импортером вьетнамской корицы была Индия - более 38 000 тонн, что составило 42,6%. За ней следуют США с более чем 10 100 тоннами и Бангладеш с почти 6 000 тоннами.
За первые два месяца этого года Вьетнам получил 30 миллионов долларов США от поставок 10 500 тонн корицы за границу.
Хоанг Тхи Лиен, председатель Вьетнамской ассоциации перца и специй (VPSA), сказала, что за последнее время фермеры постоянно разрабатывали новые методы ведения хозяйства, чтобы повысить качество и продуктивность коричных деревьев. Кроме того, все чаще внедряются модели производственных связей между предприятиями и фермерами, что позволяет постепенно расширять районы устойчивого производства сырья.
Во Вьетнаме десятки компаний инвестируют в современные линии по переработке корицы для получения более качественной продукции, отвечающей требованиям рынка.
Среди 16 подписанных соглашений о свободной торговле есть много соглашений нового поколения, таких как Соглашение о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом, Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP) и Региональное всеобъемлющее экономическое партнерство (RCEP), которые помогли Вьетнаму получить преимущество перед некоторыми другими странами с точки зрения налогообложения. Это очень благоприятные условия и возможности для дальнейшего продвижения вьетнамской продукции из корицы на международном рынке.
В настоящее время вьетнамская корица экспортируется почти в 100 стран мира, занимая 95% рынка Индии, 36,5% рынка США и 35% европейского рынка. Однако доля экспорта переработанной корицы составляет всего 18,6%, или 18 659 тонн, из которых 70% экспортируется в США, а 12% - в Европу.
Таким образом, сектор продолжит улучшать качество послеуборочной обработки, чтобы увеличить экспорт на требовательные рынки Европы и США.
Он будет активизировать деятельность по продвижению торговли, создавать бренд в национальном масштабе, поощрять модели государственно-частного партнерства и искать ресурсы поддержки и консультации по вопросам политики в рамках долгосрочной стратегии превращения Вьетнама в ведущего поставщика экологически чистой корицы в мире