Вьетнам стремится обеспечить положительное сальдо внешней торговли в 2026 году на уровне свыше 23 млрд долларов США

Выступая с докладом на конференции, заместитель директора Департамента экспорта и импорта Чан Тхань Хай сообщил, что в 2026 году прогнозируется рост общего объёма экспорта более чем на 8% по сравнению с 2025 годом; торговый баланс, как ожидается, продолжит формироваться с положительным сальдо на уровне свыше 23 млрд долларов США, что на 15% больше по сравнению с 2025 годом.

Импортно-экспортные товары в контейнерном порту Лачхуен, город Хайфон. (Фото: ВИА)

Для достижения данной цели в сфере внешней торговли на 2026 год определены задачи по дальнейшему совершенствованию нормативно-правовых актов в области внешней торговли, обращения товаров на внутреннем рынке, экспортно-импортной деятельности в отношении риса, а также импорта и временного импорта автомобилей в форме подарков, дарений и перемещаемого имущества.



По словам Чан Тхань Хая, в целях устранения трудностей, стимулирования производства, экспорта и развития рынков департамент будет консультировать и предлагать меры по содействию высокому и устойчивому росту экспорта в предстоящий период. Наряду с этим планируется продолжить координацию с соответствующими подразделениями для содействия включению металлургических заводов Вьетнама в перечень предприятий, имеющих право экспортировать сталь в Мексику.

Одновременно департамент продолжит взаимодействие с профильными подразделениями министерства по пересмотру и оценке выполнения обязательств Вьетнама при экспорте текстильной продукции в Мексику и представит руководству министерства предложения по внесению изменений, дополнений или замене действующих нормативно-правовых актов в случае необходимости.



В частности, департамент будет сотрудничать с соответствующими органами, подразделениями, ассоциациями и предприятиями для изучения и выработки адекватных мер реагирования на правила защиты сталелитейной промышленности Европейского союза. Одновременно будет продолжена работа по мониторингу и консультациям с Евразийской экономической комиссией по вопросу применения пороговых защитных мер в отношении текстильной продукции, экспортируемой в ЕАЭС в 2025 году.



Кроме того, Департамент экспорта и импорта будет координировать усилия с Министерством сельского хозяйства и окружающей среды в переговорах по открытию новых экспортных рынков; содействовать подписанию Китаем официальных экспортных протоколов по сельскохозяйственной продукции, которая уже экспортируется по официальным каналам, но пока не охвачена соответствующими протоколами.



Департамент продолжит активно и инициативно участвовать в переговорах по открытию рынков и правилам происхождения товаров в рамках действующих и планируемых к запуску соглашений о свободной торговле (ССТ); а также в переговорах по модернизации уже подписанных соглашений, включая Соглашение о справедливой и сбалансированной взаимной торговле между Вьетнамом и Соединёнными Штатами.



В 2025 году торговый баланс Вьетнама вновь сложился с положительным сальдо уже десятый год подряд, при этом объём профицита оценивается примерно в 20 млрд долларов США.