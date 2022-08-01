Вьетнам стремится обеспечить максимально благоприятную среду для бизнеса

Вице-президент Во Тхи Ань Суан приняла г-на Ли Юань Сионга, президента и генерального директора AIA Group (США). Фото: ВИА

На встрече Во Тхи Ань Суан поздравила AIA Group с выдающимися бизнес-результатами, достигнутыми за более чем 20 лет работы во Вьетнаме, тем самым подтверждая лидирующую позицию Группы на рынке страхования и вклад во значимые мероприятия для общества во Вьетнаме.

Вице-президент подчеркнула, что Вьетнам считает сектор экономики с иностранными инвестициями важной составляющей экономики, поощряла иностранные инвестиции во Вьетнам, особенно в финансовый сектор. В этом духе вице-президент попросила AIA Group поделиться опытом не только в области страхования, но и навыками управления финансовыми инвестициями, опытом реагирования на вызовы, связанные с климатом и другими рисками, для обеспечения инвестиций и устойчивого развития.

Во Тхи Ань Суан заявила, что вьетнамские лидеры готовы прислушиваться к мнению иностранного бизнеса, особенно американского, и впитывать его, чтобы обеспечить наиболее благоприятные условия для развития бизнеса во Вьетнаме, в соответствии с вьетнамским законодательством, а также международной практикой.

Во Тхи Ань Суан предложила AIA Group продолжать продвигать дух общественной ответственности, увеличивать благотворительную деятельность, поддерживать сообщество, особенно детей из неблагополучных семей и сообществ, серьезно пострадавших от пандемии COVID-19.

Поблагодарив вице-президента за встречу, президент и главный исполнительный директор AIA Group Ли Юан Сионг высоко оценил усилия Вьетнама по улучшению инвестиционной среды для бизнеса, поблагодарил за поддержку и содействие государства и правительства Вьетнама, особенно государственных органов управления в страховой отрасли, в работе AIA Group.

Г-н Ли Юань Сионг сказал, что дети являются одним из главных забот Группы. Кроме того, Группа также заинтересована в логистике и здравоохранении. Вьетнам является важным рынком для AIA Group для реализации этого инвестиционного плана.

Ли Юань Сионг считал, что Вьетнам будет процветать в будущем, подтвердил, что в ближайшее время AIA Group приложит усилия для содействия устойчивому социально-экономическому развитию, особенно в деятельности и проектах для сообщества во Вьетнаме.



