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Вьетнам стремится к укреплению стратегического партнерства с Малайзией

Премьер-министр Фам Минь Тьинь выразил надежду на тесное сотрудничество со своим малазийским коллегой Анваром Ибрагимом в продвижении вьетнамо-малазийского стратегического партнерства во время их встречи в Лабуан Баджо, Индонезия, 10 мая.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь (справа) и его коллега из Малайзии Анвар Ибрагим. Фото: ВИА  
Премьер-министр Фам Минь Тьинь выразил надежду на тесное сотрудничество со своим малазийским коллегой Анваром Ибрагимом в продвижении вьетнамо-малазийского стратегического партнерства во время их встречи в Лабуан Баджо, Индонезия, 10 мая.

Премьер-министры, которые находятся в Индонезии для участия в 42-м саммите АСЕАН, высоко оценили позитивное сотрудничество между двумя странами в различных сферах, особенно в экономике, торговле и инвестициях.

Для дальнейшего развития достигнутых результатов стороны договорились поддерживать обмен делегациями на всех уровнях и эффективно внедрять механизмы двустороннего сотрудничества, особенно в 2023 году, когда обе страны будут отмечать 50-летие установления дипломатических отношений.

Обе стороны подтвердили свою решимость продвигать двустороннюю торговлю, оптимизируя потенциал сотрудничества и увеличивая экспорт и импорт продукции своих преимуществ, таких как сельскохозяйственная продукция, продукты питания и электронные компоненты.

Премьер-министр предложил Малайзии еще больше облегчить доступ вьетнамских товаров и услуг, в том числе продукции Халяль, на свой рынок, поощрять свои предприятия к увеличению инвестиций во Вьетнам, создать благоприятные условия для проживания и работы вьетнамских рабочих в принимающей стране на основе трудового соглашения, подписанного в марте 2022 года.

В свою очередь, премьер-министр Ибрагим подтвердил, что Вьетнам является важным партнером Малайзии в регионе, заявив, что он возлагает большие надежды на визит в Малайзию президента Во Ван Тхыонга в конце этого года и желает посетить Вьетнам в ближайшее время.

Он пообещал уделять больше внимания развитию сотрудничества с Вьетнамом, включая сотрудничество на море, и согласился рассмотреть возможность создания горячей линии для содействия урегулированию вопросов, возникающих на море.

Стороны подтвердили, что будут тесно координировать свои действия по созданию сильного, единого сообщества АСЕАН и поддерживать кандидатуры друг друга на места в международных организациях и ООН.

Премьер-министр Тьинь воспользовался этим случаем, чтобы пригласить своего малазийского коллегу посетить Вьетнам с официальным визитом в подходящее время.

ВИА/ИЖВ

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