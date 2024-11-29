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Вьетнам стремится к укреплению сотрудничества с Финляндией
В ходе беседы президент Александр Стубб и вице-премьер Рикка Пурра высоко оценили социально-экономические достижения Вьетнама. Они подтвердили, что Вьетнам является ключевым партнером Финляндии в Юго-Восточной Азии.
Президент Александр Стубб выразил удовлетворение по поводу прочных отношений между двумя странами и подчеркнул важность расширения сотрудничества в таких областях, в которых Финляндия добилась больших успехов, как энергетика, образование, информационные технологии и окружающая среда. Он также поделился своими воспоминаниями о встрече с генеральным секретарем партии, президентом государства Вьетнама на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре 2024 года и выразил желание посетить Вьетнам в ближайшее время. Чан Хонг Ха подчеркнул особую роль Финляндии в поддержке зеленого экономического развития Вьетнама, устойчивых преобразований и создания циркулярной экономики. Стороны обсудили международные и региональные вопросы, подчеркнув необходимость международного сотрудничества для решения как традиционных, так и нетрадиционных проблем безопасности.
Вице-премьер Вьетнама подтвердил, что Вьетнам поддерживает Финляндию в укреплении сотрудничества с АСЕАН, и поделился мнениями о важности многостороннего подхода, международного права и мирного разрешения конфликтов. На переговорах с вице-премьером, министром финансов Финляндии Риккой Пурра стороны отметили потенциал экономического сотрудничества в области возобновляемых источников энергии, лесного хозяйства, цифровой трансформации, образования и информационных технологий. Рикка Пурра пообещал, что Финляндия продолжит оказывать поддержку Вьетнаму в достижении его цели по сокращению выбросов до нуля к 2050 году, и призвал бизнес обеих стран в полной мере использовать возможности для сотрудничества.
Чан Хонг Ха предложил Финляндии создать благоприятные условия для доступа вьетнамских предприятий, таких как FPT и VinFast, на финский рынок и ускорить ратификацию Европейским союзом соглашения о защите инвестиций между ЕС и Вьетнамом (EVIPA). Это соглашение станет ключевым фактором в развитии торговли и инвестиций между двумя странами, сказал он.
Что касается финансового сотрудничества, то обе стороны добились значительного прогресса благодаря таким соглашениям, как Соглашение об избежании двойного налогообложения и Рамочное соглашение о проектах с использованием государственных инвестиционных фондов. Чан Хонг Ха отметил, что обе страны могут дополнять друг друга в этой области, внося свой вклад в устойчивое развитие. Кроме того, Вьетнам и Финляндия активно сотрудничают на многосторонних форумах, таких как Всемирная торговая организация (ВТО) и Форум Азия-Европа (ASEM).
Вице-премьер Вьетнама также высоко оценил ведущую в мире систему образования Финляндии, которая привлекает более 2 500 вьетнамских студентов. Он предложил Финляндии увеличить стипендии и поддержку для вьетнамских студентов.
Ранее, 27 ноября, вице-премьер Чан Хонг Ха встретился с министром окружающей среды и изменения климата Финляндии Каем Мюккяненом и министром экономики и занятости Вилле Ридманом. Целью встреч было укрепление двусторонних отношений и открытие новых возможностей в таких стратегических областях, как окружающая среда, циркулярная экономика и труд.
В ходе встреч министры подтвердили, что их страна считает Вьетнам важным партнером в Юго-Восточной Азии, и выразили надежду на углубление торгового и всестороннего сотрудничества.
Кай Мюккянен подчеркнул потенциал сотрудничества между Вьетнамом и Финляндией, особенно в области чистой энергетики и экологической экономики. Он поделился опытом Финляндии в создании циркулярной экономики путем проведения правовых реформ, содействия переработке отходов, постепенного отказа от ископаемых видов топлива и разработки решений в области устойчивой энергетики. Он высоко оценил усилия Вьетнама в области энергетического перехода и борьбы с изменением климата, подтвердив готовность Финляндии оказать помощь Вьетнаму в достижении цели «Чистый ноль» к 2050 году.
Между тем, Вилле Ридман добавил, что Финляндия является европейским пионером в разработке стратегии циркулярной экономики до 2025 года. Он подчеркнул потенциал сотрудничества с Вьетнамом в таких областях, как горнодобывающая промышленность, полупроводники, возобновляемые источники энергии и цифровая трансформация. Говоря о трудовом сотрудничестве, министр подтвердил, что Вьетнам является приоритетной страной для стратегии международного трудового сотрудничества Финляндии, и выразил готовность Финляндии обсуждать и расширять сотрудничество в этой области, а также поддерживать подготовку высококачественных кадров для Вьетнама.
Чан Хонг Ха приветствовал сотрудничество с Финляндией и выразил надежду, что Финляндия поделится своим опытом и окажет поддержку Вьетнаму в построении циркулярной экономики, расширении переработки пластиковых отходов и развитии возобновляемых источников энергии. Он приветствовал решение Финляндии отдать приоритет Вьетнаму как партнеру по трудовому сотрудничеству.
Чан Хонг Ха пригласил Кай Мюккянена и Вилле Ридмана принять участие в 4-м саммите Форума «Зеленый рост и глобальные цели» (P4G), который пройдет во Вьетнаме в 2025 году.
Стороны обменялись мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес, подчеркнув важность многостороннего сотрудничества, мира и устойчивого развития перед лицом глобальных вызовов.
Вечером 28 ноября вице-премьер Чан Хонг Ха посетил посольство Вьетнама в Финляндии и встретился с представителями вьетнамской общины. По словам посла Вьетнама в Финляндии Фам Тхи Тхань Бинь, около 16 000 вьетнамцев работают, живут и учатся в Финляндии.