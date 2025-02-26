Вьетнам стремится к укреплению сотрудничества с Тимором-Лешти

Премьер-министр Фам Минь Тьинь (справа) и президент Тимора-Лешти Жозе Рамуш-Орта во время встречи в Ханое 25 февраля 2025 года. Фото: ВИA

Глава вьетнамского правительства поблагодарил Жозе Рамуша-Орту за то, что он принял приглашение принять участие и выступить с ключевой речью на открытии второго Форума будущего АСЕАН (AFF 2025).Лидеры двух стран высоко оценили положительный прогресс в двусторонних отношениях, особенно в области торговли и инвестиционного сотрудничества, подчеркнув, что успешная деловая и инвестиционная деятельность Telemor, бренда вьетнамской военной телекоммуникационной группы Viettel в Тимор-Лешти, внесла значительный вклад в социально-экономическое развитие страны Юго-Восточной Азии и создание рабочих мест для местных рабочих.Они также договорились укреплять политическое доверие путем обменов и встреч на всех уровнях, эффективно выполнять существующие соглашения, совершенствовать правовую базу двустороннего сотрудничества и в полной мере использовать огромный потенциал сотрудничества между двумя странами.Премьер-министр Фам Минь Тьинь предложил двум сторонам ускорить переговоры по соглашениям, касающимся торговли, защиты инвестиций, трудовых отношений и освобождения от виз владельцев обычных паспортов, а также активизировать сотрудничество в области финансов, производства риса, нефти и газа, ветровой энергии и телекоммуникаций. Он призвал правительство Тимора-Лешти инвестировать в проекты во Вьетнаме.Жозе Рамуш-Орта поздравил и выразил свое восхищение замечательными достижениями Вьетнама в области экономического роста и социального развития. Он подчеркнул, что Вьетнам всегда был примером для Тимора-Лешти, у которого можно учиться, и его страна надеется постоянно повышать и углублять отношения с Вьетнамом на более содержательной и практической основе.Он призвал Вьетнам поделиться своим опытом в построении социально-экономической политики и стратегий, поддержать Тимор-Лешти в тех областях, где Вьетнам имеет сильные стороны, таких как сельское хозяйство, продовольственная безопасность, цифровая экономика и развитие инфраструктуры, а также увеличить объем инвестиций в его страну.Тимор-Лешти стремится создать благоприятные условия для вьетнамского бизнеса, сказал он, поблагодарив Вьетнам за постоянную поддержку национального строительства и развития его страны, а также ее вступления в АСЕАН.Лидеры двух стран договорились о расширении сотрудничества в таких ключевых областях, как безопасность, оборона, информация и коммуникации, образование и подготовка кадров. Они также подчеркнули приверженность эффективному использованию развивающихся тенденций, таких как «зеленая» экономика, чистая энергия и инновации, а также продвижению обменов между людьми через туризм и культурное взаимодействие.Обсуждая международные и региональные вопросы, стороны договорились продолжать координировать и поддерживать друг друга на многосторонних форумах.Премьер-министр Фам Минь Тьинь высоко оценил решимость и усилия Тимора-Лешти в реализации дорожной карты по полноправному членству в АСЕАН, подтвердив последовательную поддержку Вьетнамом скорейшего вступления Тимора-Лешти в эту группу.