НОВОСТИ
Вьетнам стремится к укреплению сотрудничества с ЕС
НС Вьетнама высоко ценит совместные усилия по поддержанию содержательного и эффективного канала межпарламентского диалога посредством обмена делегациями, сказал он.
Относительно Соглашения о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом (EVFTA), которое вступило в силу 1 августа 2020 года, он сказал, что оно способствовало развитию двусторонней торговли, подтвердив, что Вьетнам будет серьезно и полностью выполнять свои обязательства по этому соглашению, а также другие международные обязательства, которые он взял на себя.
Законодатель считает, что после ратификации всеми парламентами стран-членов ЕС и вступления в силу Соглашения о защите инвестиций между Вьетнамом и ЕС (EVIPA) у обеих сторон появится больше возможностей для развития торговых связей.
Он призвал ЕП поддержать укрепление партнерства и всестороннего сотрудничества между Вьетнамом и ЕС и его странами-членами во всех областях, включая межпарламентское сотрудничество, а также сотрудничество Вьетнама и ЕС в области «зеленого» перехода, цифровой трансформации и реагирования на изменение климата.
Нгуен Дык Кхай предложил Ланге призвать Европейскую комиссию (ЕК) в ближайшее время снять предупреждение о «желтой карточке» с вьетнамских морепродуктов, чтобы способствовать обеспечению средств к существованию вьетнамских рыбаков и поставок на рынок ЕС; а ЕС и его членов - поддержать позицию Вьетнама и АСЕАН по мирному урегулированию споров в Восточном море на основе международного права, особенно Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.
В свою очередь, Ланге отметил, что обе стороны провели множество мероприятий по выполнению обязательств между законодательным органом Вьетнама и ЕП по созданию механизма регулярного диалога по EVFTA, подчеркнув, что это имеет большое значение для развития сотрудничества между Вьетнамом и ЕС.
Разделяя мнение о важности торговой сделки, Нгуен Дык Кхай сказал, что она дала много толчков экономическим и политическим отношениям, и подтвердил, что Вьетнам является важным партнером ЕС в АСЕАН, и что впечатляющий рост торговли отражает их огромный потенциал для сотрудничества в области развития.
Говоря о борьбе с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым (ННН) промыслом, Ланге процитировал слова генерального директората ЕС по морским делам и рыболовству о том, что Вьетнам приложил большие усилия для оснащения своих рыболовных судов системой мониторинга судов, исправления недостатков в выполнении рекомендаций ЕС и интернализации международных договоров.
Он предложил двум сторонам поддерживать механизмы обмена и диалога в открытой и конструктивной форме для укрепления партнерства и всестороннего сотрудничества.