Вьетнам стремится к укреплению связей с немецким Гамбургом

Посол Вьетнама в Германии Ву Куанг Минь наносит визит вежливости доктору Петеру Ченчеру, первому мэру города Гамбург, Германия, 20 июня. Фото: ВИА Посол Вьетнама в Германии Ву Куанг Минь 20 июня нанес визит вежливости доктору Петеру Ченчеру, первому мэру города Гамбурга, в ходе которого стороны обсудили состояние и перспективы вьетнамо-германских отношений, а также отношений между вьетнамскими городами и провинциями и Гамбургом.

Дипломат высоко оценил крепнущее дружеское сотрудничество двух стран, заявив, что обе стороны всегда оказывали поддержку друг другу, особенно во время COVID-19.

Он воспользовался случаем, чтобы поблагодарить правительство и жителей Гамбурга за то, что вместе с городами Бремен, Мекленбург-Передняя Померания и Саксония-Анхальт пожертвовали Вьетнаму более 190.000 наборов для тестирования на COVID-19 в июне прошлого года, когда страна боролась с худшей вспышкой пандемии.

Учитывая, что Германия в настоящее время является крупнейшим торговым партнером Вьетнама и пятым по величине инвестором в ЕС, посол подчеркнул, что Гамбург является важными воротами для основных экспортных товаров Вьетнама, включая обувь, одежду, кофе, перец и древесину, для ввоза в Германию и ЕС.

По его словам, у вьетнамских населенных пунктов и Гамбурга есть много возможностей для процветания, добавив, что Вьетнам в настоящее время подписал 16 соглашений о свободной торговле, одним из которых является Соглашение о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом (EVFTA), открывающее различные возможности для предприятий из обеих стран.

Он выразил надежду, что вьетнамские населенные пункты и Гамбург еще больше укрепят давние связи в областях судостроения и подготовки кадров, а также расширится на новые области «зеленой» энергетики и возобновляемых источников энергии. Он также предложил Гамбургу установить побратимские отношения с вьетнамскими портовыми городами, такими как Дананг, Хайфон и Хошимин.

Ченчер, со своей стороны, приветствовал динамичное развитие Вьетнама в последние годы, заявив, что Гамбург поддерживает EVFTA, поскольку он сводит к минимуму торговые барьеры и создает новый импульс для ускорения экономического роста двух континентов.

По словам чиновника, Гамбург будет уделять приоритетное внимание диверсификации экономических, торговых и инвестиционных отношений со странами Азии, включая Вьетнам.

Он ожидал приветствовать представителей вьетнамских населенных пунктов в Гамбурге для обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес, и поиска возможностей для партнерства.