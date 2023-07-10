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Вьетнам стремится к укреплению связей в области зеленого финансирования с Люксембургом
Цель поездки - реализация итогов официального визита премьер-министра Вьетнама Фам Минь Тьиня в европейскую страну в декабре 2022 года и официального визита в страну Юго-Восточной Азии премьер-министра Люксембурга Ксавье Беттеля в мае прошлого года.
7 июля на встрече с министром финансов Люксембурга Юрико Бакес министр Хо Дык Фок отметил шаги правительства Вьетнама по решению проблем «зеленого» роста, изменения климата и устойчивого развития, отметив, что финансовый сектор предпринял активные шаги по расширению доступа к «зеленому» финансированию с целью содействия устойчивому и экологически безопасному производству и предпринимательской деятельности.
Через Глобальный институт зеленого роста (GGGI) МФ и Министерство окружающей среды, климата и устойчивого развития Люксембурга подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области «зеленого» финансирования на 2020-2025 годы.
Он сказал, что МФ надеется на дальнейшее сотрудничество с правительством и министерством финансов Люксембурга в целях содействия развитию зеленых облигаций во Вьетнаме, проведения конференций и семинаров для продвижения «зеленых» финансов, а также подготовки кадров в этой области. Он также призвал оказать помощь в формировании углеродного рынка, так как Вьетнам работает над созданием плана по созданию этого рынка.
Министр Бакес отметила, что Вьетнам является развивающейся экономикой, которая нуждается в значительных инвестициях для осуществления «зеленого» перехода. Люксембург, как ведущий центр устойчивого финансирования в мире, хорошо оснащен для поддержки «зеленого» роста.
Благодаря постоянным усилиям по передаче знаний и наращиванию потенциала во Вьетнаме, Люксембург приобрел прочную основу для того, чтобы помочь Вьетнаму более эффективно соединиться с международным рынком капитала, сказала она.
Посетив Люксембургскую фондовую биржу (LuxSE), делегация МФ встретилась с ее генеральным директором Джули Беккером и другими руководителями.
Министр Хо Дык Фок подтвердил, что Вьетнам реализует планы действий по развитию «зеленого» финансирования и достиг определенных успехов.
Беккер высоко оценила достижения страны в развитии фондового рынка и проинформировала гостя о тесных связях и плодотворном сотрудничестве LuxSE с Государственной комиссией по ценным бумагам и фондовыми биржами Вьетнама.
Обе стороны подтвердили, что будут укреплять сотрудничество, чтобы помощь Люксембурга приносила лучшие результаты, особенно в области управления и надзора за фондовым рынком, обмена опытом в применении информационных технологий и улучшения кадрового состава.
Во время визита премьер-министра Тьиня в декабре прошлого года LuxSE и Вьетнамская фондовая биржа заключили соглашение о сотрудничестве, сказал министр Хо Дык Фок, попросив обе стороны разработать подробный план реализации, особенно в плане обмена опытом в организации операций с зелеными финансовыми продуктами на фондовом рынке.
Вьетнам также хочет расширить партнерские отношения с Люксембургом, чтобы превратить свой фондовый рынок из пограничного в развивающийся. Он надеется на помощь Люксембурга в институциональном строительстве, технологиях для цифровой трансформации, прозрачной, безопасной, здоровой и устойчивой работе фондового рынка, а также в развитии высококачественных человеческих ресурсов, продолжил чиновник.
На LuxSE министр Хо Дык Фок председательствовал на круглом столе, посвященном взаимодействию двух стран в создании капитала «зеленого» рынка. В мероприятии приняли участие представители властей Люксембурга, а также инвестиционных фондов, предприятий и крупных инвесторов из Люксембурга и некоторых соседних стран.
Кроме того, министр Хо Дык Фок провел рабочую встречу с вице-президентом Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) Крисом Пеетерсом, на которой обсуждался кредит ЕИБ в размере 500 миллионов евро (548,5 млн. долл. США) для Вьетнама на осуществление энергетического перехода. Он также призвал банк содействовать финансовой поддержке экологических и городских транспортных проектов в стране.
В ходе поездки делегация МФ также посетила Люксембургский дом финансовых технологий (LHoFT).