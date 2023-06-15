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Вьетнам стремится к укреплению партнерства с Канадой в области развития возобновляемой энергетики

Посол Данг Хоанг Жанг, постоянный представитель Вьетнама при ООН, 14 июня в Нью-Йорке принял посла Канады по вопросам изменения климата Кэтрин Стюарт.
  Посол Данг Хоанг Жанг, постоянный представитель Вьетнама при ООН (слева) и посол Канады по вопросам изменения климата Кэтрин Стюарт. Фото: ВИА  
Посол Данг Хоанг Жанг, постоянный представитель Вьетнама при ООН, 14 июня в Нью-Йорке принял посла Канады по вопросам изменения климата Кэтрин Стюарт.

Посол Жанг поблагодарил за поддержку Канады - одного из международных партнеров, вместе с Вьетнамом создавших Партнерство справедливого энергетического перехода (JETP), и сказал, что Вьетнам хочет активизировать сотрудничество с Канадой в области финансирования, инвестиций, технической помощи и обмена опытом, особенно в развитии возобновляемых источников энергии.

Он выразил радость по поводу эффективного и всестороннего сотрудничества между двумя странами по случаю 50-летия установления дипломатических отношений и подтвердил обязательство Вьетнама сократить выбросы до чистого нуля к 2050 году, о чем было объявлено на 26-й Конференции ООН по изменению климата (COP26) в Великобритании.

В свою очередь, Стюарт высоко оценила усилия вьетнамского правительства в борьбе с изменением климата и содействии энергетическому переходу в последнее время.

Канада заинтересована в продвижении глобальной инициативы по установлению цен на углерод и надеется, что Вьетнам рассмотрит возможность участия в этой инициативе, сказала она.

Инициатива канадского правительства направлена на создание форума для стран, которые создали углеродные рынки, а также для тех, кто заинтересован в этом вопросе, чтобы поделиться опытом друг друга и изучить его, а также усилить техническую поддержку с целью установления цен на 60% от объема выбросов углерода в мире к 2030 году, отметила Стюарт.

ВИА/ИЖВ

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