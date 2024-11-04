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Вьетнам стремится к укреплению законодательных связей с Канадой

Вьетнам ценит свои отношения с Канадой и надеется на совместную работу по укреплению их всеобъемлющего партнерства к взаимной выгоде, способствуя миру, стабильности и процветанию в Азиатско-Тихоокеанском регионе и во всем мире, сказал заместитель председателя Национального собрания (НС) Нгуен Дык Хай послу Канады во Вьетнаме Перри Шону Стайлу.
  Заместитель председателя НС Нгуен Дык Хай (справа) и посол Канады во Вьетнаме Перри Шон Стайл. Фото: ВИA  
На приеме в Ханое 4 ноября Нгуен Дык Хай приветствовал политику Канады по расширению взаимодействия с регионом и миром, а также ее новую Индо-Тихоокеанскую стратегию, которая подчеркивает важность центральной роли АСЕАН.

НС Вьетнама желает, чтобы сотрудничество между двумя законодательными органами продолжало укрепляться в соответствии с позитивным развитием всеобъемлющего партнерства, сказал он.

Для укрепления этого сотрудничества он предложил содействовать обмену делегациями всех уровней, в полной мере использовать существующие механизмы сотрудничества и изучить возможность создания новых рамок сотрудничества для активизации взаимодействия в области торговли, инвестиций, зеленого перехода, цифровой трансформации, высокотехнологичной промышленности, производства и переработки, энергетики, науки и технологии, образования и подготовки кадров, национальной обороны и безопасности, а также реагирования на нетрадиционные вызовы безопасности, такие как изменение климата и управление водными ресурсами.

Нгуен Дык Хай также попросил законодательный орган Канады оказать содействие НС Вьетнама в повышении потенциала законодателей, обмене опытом, связанным с надзорной ролью НС в реализации международных договоров и глобального минимального налога, создании электронного парламента и отстаивании мирного урегулирования морских споров в регионе в соответствии с международным правом и Уставом ООН.

Перри Шон Стайл, в свою очередь, пообещал, что будет решительно выступать за дальнейшее развитие сотрудничества между двумя законодательными органами, а также способствовать обмену делегациями на всех уровнях и обмену опытом в области законотворчества, надзора и правоприменения.


ВИА/ИЖВ

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