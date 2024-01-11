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Вьетнам стремится к сотрудничеству с сильными сторонами Индии

Вьетнам стремится развивать сотрудничество с Индией и ее штатом Гуджарат, в частности, в тех областях, которые являются сильными сторонами Индии и приоритетными для Вьетнама, заявил вице-премьер Вьетнама Чан Лыу Куанг, выступая на 10-м Глобальном саммите «Яркий Гуджарат» 10 января.
  Вице премьер-министра Вьетнама Чан Лыу Куанг выступает на саммите. Фото: ВИA  
Концепция саммита была разработана в 2003 году под дальновидным руководством Шри Нарендры Моди, премьер-министра Индии (тогдашнего главного министра штата Гуджарат).

Сегодня он превратился в один из самых известных глобальных форумов для налаживания деловых связей, обмена знаниями и стратегического партнерства в интересах инклюзивного роста и устойчивого развития.

В этом году в мероприятии, которое проводится раз в два года, приняли участие индийские лидеры и бизнесмены, а также гости из более чем 100 стран.

Вице-премьер-министр Чан Лыу Куанг подчеркнул важность обсуждаемых на саммите тем, посвященных главной теме - «Ворота в будущее», таких как зеленая экономика, циркулярная экономика, цифровая экономика, электронная коммерция и умный город, которые также являются приоритетными для Вьетнама в процессе его развития и международной интеграции.

Он также рассказал о долгосрочных стратегиях и планах Вьетнама в этих областях, включая национальную стратегию зеленого роста на 2021-2030 годы с перспективой до 2050 года, а также о цели увеличить вклад цифровой экономики в ВВП страны до 20% к 2025 году и до 30% к 2030 году.

Вице-премьер-министр дал несколько предложений по стимулированию развития этих областей и выразил уверенность, что Индия, являясь пятой по величине экономикой мира, может возглавить этот процесс.

По этому случаю Чан Лыу Куанг высоко оценил традиционную дружбу и всеобъемлющее стратегическое партнерство между Вьетнамом и Индией, которое процветает во всех сферах, принося пользу их бизнесу и людям, а также миру, сотрудничеству и устойчивому развитию в регионе и во всем мире.

Он поблагодарил Индию за поддержку Вьетнама в области подготовки кадров, науки и технологий, энергетического перехода и цифровой трансформации, а также подтвердил, что Вьетнам готов создать благоприятные условия для индийских крупных групп, чтобы они инвестировали и налаживали долгосрочное сотрудничество с Вьетнамом.

Позже в тот же день Чан Лыу Куанг выступил с речью на Вьетнамско-индийском бизнес-форуме, подчеркнув, что двустороннее экономическое сотрудничество еще не соответствует политическим связям между двумя странами, а также их потенциалу и сильным сторонам.

Он отметил, что у Вьетнама и Индии еще много возможностей для активизации сотрудничества в будущем, особенно в таких развивающихся областях, как зеленая экономика, циркулярная экономика, цифровая трансформация, программное обеспечение, полупроводники и искусственный интеллект.

Также 10 января вице премьер-министр Чан Лыу Куанг провел встречи с иностранными лидерами и бизнесменами, участвующими в саммите.

ВИА/ИЖВ

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