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НОВОСТИ

Вьетнам стремится к расширению теоретических обменов с Азербайджаном и Беларусью

Член Политбюро, председатель Национальной политической академии имени Хо Ши Мина (HCMA) Нгуен Суан Тханг 1 октября устроил в Ханое отдельные приемы для послов Азербайджана и Беларуси.
  Член Политбюро, президент Национальной политической академии имени Хошимина Нгуен Суан Тханг (справа) и Посол Азербайджана во Вьетнаме Шовги Кямал Оглы Мехдизаде. Фото: ВИА  
Принимая посла Азербайджана Шовги Камала Оглы Мехдизаде, Нгуен Суан Тханг подчеркнул, что этот год является важной вехой в отношениях между двумя странами, поскольку они отмечают 65-ю годовщину исторического визита президента Хо Ши Мина в Баку. Он подтвердил, что Вьетнам всегда придает большое значение укреплению и упрочению дружбы и сотрудничества с традиционными друзьями, в том числе с Азербайджаном.

Выразив благодарность за искреннюю и ценную поддержку, которую правительство и народ Азербайджана оказали Вьетнаму во время борьбы за национальную независимость в прошлом, а также в ходе нынешнего национального строительства и развития, Нгуен Суан Тханг подчеркнул важность углубления отношений между правящими партиями обеих стран, что, по его словам, способствует укреплению и развитию традиционной двусторонней дружбы между Вьетнамом и Азербайджаном.

Нгуен Суан Тханг выразил надежду, что Мехдизаде объединит азербайджанские образовательные учреждения и академию для активизации сотрудничества, обмена студентами и краткосрочных и долгосрочных курсов. Он выразил пожелание, чтобы его академия и азербайджанские партнеры расширили теоретические обмены для поиска общего мнения по международным вопросам.

Азербайджанский дипломат выразил надежду, что обе стороны смогут развивать сотрудничество в сфере образования, а также экономические, торговые и научно-технические связи. Он выразил надежду, что азербайджанские учебные заведения, особенно Академия государственного управления при Президенте Азербайджана и подразделения HCMA, изучат возможности сотрудничества, способствуя углублению вьетнамско-азербайджанских отношений, отвечая интересам своих народов.

В ходе встречи с послом Беларуси во Вьетнаме Владимиром Баравиковым руководитель HCMA подчеркнул важность традиционной дружбы между двумя странами, которая постоянно укрепляется и развивается.

Рассказывая гостю об академии, он отметил, что в настоящее время она сотрудничает с более чем 200 международными партнерами в области обмена глобальными знаниями и подготовки высококвалифицированных кадров. Он отметил, что хотел бы развивать сотрудничество между академией и белорусскими партнерами в этих двух областях.

Нгуен Суан Тханг также предложил посольству обратить внимание на связь академии с белорусскими партнерами, включая университеты, академии и исследовательские институты, для создания механизмов сотрудничества в области теоретических исследований и обменов по глобальным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Со своей стороны, дипломат пообещал, что его посольство готово поддерживать и облегчать программы сотрудничества в области теоретических исследований и обменов, а также подготовки кадров между двумя странами, включая сотрудничество между Белорусским институтом стратегических исследований и HCMA.

ВИА/ИЖВ

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