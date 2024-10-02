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Вьетнам стремится к расширению теоретических обменов с Азербайджаном и Беларусью
Выразив благодарность за искреннюю и ценную поддержку, которую правительство и народ Азербайджана оказали Вьетнаму во время борьбы за национальную независимость в прошлом, а также в ходе нынешнего национального строительства и развития, Нгуен Суан Тханг подчеркнул важность углубления отношений между правящими партиями обеих стран, что, по его словам, способствует укреплению и развитию традиционной двусторонней дружбы между Вьетнамом и Азербайджаном.
Нгуен Суан Тханг выразил надежду, что Мехдизаде объединит азербайджанские образовательные учреждения и академию для активизации сотрудничества, обмена студентами и краткосрочных и долгосрочных курсов. Он выразил пожелание, чтобы его академия и азербайджанские партнеры расширили теоретические обмены для поиска общего мнения по международным вопросам.
Азербайджанский дипломат выразил надежду, что обе стороны смогут развивать сотрудничество в сфере образования, а также экономические, торговые и научно-технические связи. Он выразил надежду, что азербайджанские учебные заведения, особенно Академия государственного управления при Президенте Азербайджана и подразделения HCMA, изучат возможности сотрудничества, способствуя углублению вьетнамско-азербайджанских отношений, отвечая интересам своих народов.
В ходе встречи с послом Беларуси во Вьетнаме Владимиром Баравиковым руководитель HCMA подчеркнул важность традиционной дружбы между двумя странами, которая постоянно укрепляется и развивается.
Рассказывая гостю об академии, он отметил, что в настоящее время она сотрудничает с более чем 200 международными партнерами в области обмена глобальными знаниями и подготовки высококвалифицированных кадров. Он отметил, что хотел бы развивать сотрудничество между академией и белорусскими партнерами в этих двух областях.
Нгуен Суан Тханг также предложил посольству обратить внимание на связь академии с белорусскими партнерами, включая университеты, академии и исследовательские институты, для создания механизмов сотрудничества в области теоретических исследований и обменов по глобальным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.
Со своей стороны, дипломат пообещал, что его посольство готово поддерживать и облегчать программы сотрудничества в области теоретических исследований и обменов, а также подготовки кадров между двумя странами, включая сотрудничество между Белорусским институтом стратегических исследований и HCMA.